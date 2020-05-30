عاجل|"عشرة العمر".. كيف تلقت فيفي عبده نبأ وفاة النجم القدير حسن حسني

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أعربت الفنانة فيفي عبده عن حزنها لوفاة الفنان الكبير حسن حسني، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير'انستجرام'



حيث قامت فيفي ، بنشر صورة الراحل حسن حسني،وعلقت عليها قائلة: إن لله وإن إليه راجعون، توفي إلي رحمة الله عشرة العمر الفنان القدير حسن حسني، الله يرحمه ويجعل مثواه الجنة يارب، نسألكم الدعاء.



في سياق متصل، توفى النجم الكبير حسن حسنى صباح السبت، عن عمر ناهز 89 عامًا بمستشفى دار الفؤاد، وذالك بسبب تعرضه لـ أزمة قلبية مفاجئة أدت إلى دخوله المستشفى مساء أمس، وظل على مدار الـ 24 ساعة داخل العناية المركزة حتى فارق الحياة منذ قليل.



ومن المقرر أن تشيع جنازته ظهر اليوم السبت، من مقابر الأسرة على طريق الفيوم، وستقام صلاة الجنازة بالقرب من المقابر، نتيجة استمرار غلق المساجد تفاديًا لانتشار فيروس كورونا المستجد