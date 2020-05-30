"وداعا الفنان الكبير".. وفاء عامر تنعي الفنان حسن حسني





نشرت الفنانة وفاء عامر، صورة للفنان حسن حسني وأعربت عن حزنها الشديد لوفاته عبر حسابها على "فيسبوك".وعلقت قائلة: "وداعاً الفنان الكبير حسني حسني".يشار أن حسن حسني توفي اليوم السبت إثر أزمة قلبية حادة، وتم نقله إلي المستشفي وظل في العناية المركزة لمدة 24 ساعة، مما أسفر الأمر علي مفارقته للحياة منذ قليل.وكان الفنان الكبير حسن حسنى قد شارك فى العديد من الأعمال التلفزيونية والسينمائية المهمة والتي رسخت اسمه في قلوب الجمهور.كما شارك الفنان الراحل أيضا فى موسم عيد الأضحى السينمائى الماضى، بفيلم "خيال مآتة"، من بطولة النجم أحمد حلمى، والنجوم منة شلبى وخالد الصاوى وبيومى فؤاد.