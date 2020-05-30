شريف منير ناعيا وفاة حسن حسني: "رحمة الله عليك أستاذي الكبير"

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رحل عن عالمنا منذ قليل الفنان الكبير حسن حسنى عن عمر ناهز ال 89 عامًا، وذلك إثر أزمة قلبية مفاجئة.



ونعى الفنان شريف منير الراحل بكلمات مؤثرة عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير 'انستجرام' قائلًا: رحمة الله عليك يا أستاذي الكبير، الله يرحمك يا أبويا وأخويا.



وكان الفنان الكبير حسن حسنى قد شارك فى العديد من الأعمال التلفزيونية والسينمائية المهمة والتي رسخت اسمه في قلوب الجمهور.



كما شارك الفنان الراحل أيضا فى موسم عيد الأضحى السينمائى الماضى، بفيلم "خيال مآتة"، من بطولة النجم أحمد حلمى، والنجوم منة شلبى وخالد الصاوى وبيومى فؤاد.

