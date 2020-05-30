أشرف عبد الباقي لـ "حسن حسني": "مع السلامة يا عم حسن"

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أعرب الفنان أشرف عبدالباقي، عن حزنه لوفاة الفنان الكبير حسن حسني، وذالك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل التدوينات القصيرة "تويتر".



حيث قام "عبدالباقي"، بنشر صورة الراحل حسن حسني،وعلق عليها قائلاٌ:" مع السلامة يا عم حسن، ربنا يرحمه ويغفر له دعواتكم ".



في سياق متصل، توفى النجم الكبير حسن حسنى صباح السبت، عن عمر ناهز 89 عامًا بمستشفى دار الفؤاد، وذالك بسبب تعرضه لـ أزمة قلبية مفاجئة أدت إلى دخوله المستشفى مساء أمس، وظل على مدار الـ 24 ساعة داخل العناية المركزة حتى فارق الحياة منذ قليل.



ومن المقرر أن تشيع جنازته ظهر اليوم السبت، من مقابر الأسرة على طريق الفيوم، وستقام صلاة الجنازة بالقرب من المقابر، نتيجة استمرار غلق المساجد تفاديًا لانتشار فيروس كورونا المستجد.



من ناحية اخرى قدم الفنان حسن حسني، العديد من الاعمال السينمائية والدرامية، وتعد اخر اعماله الدرامية مشاركته في مسلسل "سلطانة المعز" بطولة غادة عبدالرازق، والذي تم عرضه في الماراثون الرمضاني الماضي.



ويعد اخر اعماله السينمائية مشاركته الفنان احمد حلمي في فيلم "خيال مآته"، فى موسم عيد الأضحى السينمائى الماضى، بجاننب منة شلبى وخالد الصاوى وبيومى فؤاد.



وكرم مهرجان نقابة المهن التمثيلية المسرحي في دورته الرابعة برئاسة الفنان أشرف زكى، الراحل حسن حسنى وذلك بمسرح النهار الخاص بالنقابة، وسط حفاوة شديدة من تلامذته في الفن الذين حرصوا على حضور التكريم، حيث وقف كل الفنانين الحاضرين على خشبة المسرح بجانب الفنان حسن حسني، أثناء تكريمة،



وحرص حسن حسني على توجيه الشكر لكل الحضور وللنقابة وأشرف زكى على فكرة المهرجان وتكريم فنان أو اثنين كل دورة لأن ذلك يشعر الفنانين بالتقدير لما قدمه من أعمال فى مشواره الفنى.



