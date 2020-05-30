"هتوحشنا يا عم حسن".. أحمد زاهر ينعى وفاة النجم الكبير حسن حسني

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أعرب الفنان أحمد زاهر عن حزنه لرحيل الفنان القدير حسن حسني الذي رحل عن عالمنا اليوم ، حيث نشرت صورة للفنان حسن حسني عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات'انستجرام'



وعلق قائلاً: هتوحشنا يا عم حسن يا راجل يا طيب، ربنا يرحمك ويحسن إليك ويغفرلك، أرجو قراءة الفاتحة المغفور له بإذن الله



يشار أن حسن حسني توفي اليوم السبت إثر أزمة قلبية حادة، وتم نقله إلي المستشفي وظل في العناية المركزة لمدة 24 ساعة، مما أسفر الأمر علي مفارقته للحياة منذ قليل.



وكان الفنان الكبير حسن حسنى قد شارك فى العديد من الأعمال التلفزيونية والسينمائية المهمة والتي رسخت اسمه في قلوب الجمهور.



كما شارك الفنان الراحل أيضا فى موسم عيد الأضحى السينمائى الماضى، بفيلم "خيال مآتة"، من بطولة النجم أحمد حلمى، والنجوم منة شلبى وخالد الصاوى وبيومى فؤاد.





