"أيقونة السعادة".. حسني شتا ينعي وفاة الفنان الكبير حسن حسني

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رحل النجم حسن حسني عن عالمنا اليوم السبت عن عمر يناهز 89 عاما إثر أزمة قلبية حادة حيث تم نقله إلي المستشفي مساء أمس وظل في العناية المركزة لمدة 24 ساعة، مما أسفر الأمر علي مفارقته للحياة منذ قليل.



وأعرب الفنان حسني شتا عن حزنه لرحيل الفنان القدير حسن حسني وذلك من خلال نشر صورة له عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير'انستجرام'



وعلق قائلا: زعلت من كل قلبي والله، البقاء لله أيقونة السعادة



وأضاف: عم حسن حسني في ذمة الله مع السلامة يا عم البهجة والضحكة اللي من القلب، ربنا يرحمك ويجعل مثواك الجنة يا أستاذ البساطة والتقاليد، ادعوله بالرحمة والمغفرة.



وفي سياق متصل من المقرر أن تشيع جنازة حسن حسني ظهر اليوم السبت، من مقابر الأسرة في طريق الفيوم، إذ ستقام صلاة الجنازة بالقرب من المقابر، نتيجة استمرار غلق المساجد تفاديًا لانتشار فيروس كورونا المستجد







