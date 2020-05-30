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نوبة حزن تجتاح السوشيال ميديا بعد وفاة حسن حسني.. ونشطاء يتدولون تصريحات مبكية له قبل رحيله (صور)

السبت 30/مايو/2020 - 05:54 ص
بوابة الفجر
مصطفى فكيه

اجتاحت نوبة من الحزن السوشيال ميديا بعد وفاة الفنان حسن حسني، وانتشار بعض الفيديوهات والكلمات المؤثرة بصوته وخاصة أثناء تكريمه في مهرجان نقابة المهن التمثيلية.

ووجه الراحل الشكر للفنانين خلال تكريمه قائلاُ:"أنا سعيد إنهم لحقوا يكرموني وأنا لسه عايس، عشان ألحق افرح بالتكريم ده وأنا بينكم".

يذكر أن النجم الكبير حسن حسنى، توفي صباح السبت، عن عمر ناهز 89 عامًا بمستشفى دار الفؤاد، وذالك بسبب تعرضه لـ أزمة قلبية مفاجئة أدت إلى دخوله المستشفى مساء أمس، وظل على مدار الـ 24 ساعة داخل العناية المركزة حتى فارق الحياة منذ قليل.

ومن المقرر أن تشيع جنازته ظهر اليوم السبت، من مقابر الأسرة على طريق الفيوم، وستقام صلاة الجنازة بالقرب من المقابر، نتيجة استمرار غلق المساجد تفاديًا لانتشار فيروس كورونا المستجد.

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