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هنادي مهنا تنعي وفاة النجم حسن حسني عبر "إنستجرام"
السبت 30/مايو/2020 - 05:32 ص
فايقة محمد عادل
رحل عن عالمنا منذ قليل الفنان الكبير حسن حسنى عن عمر ناهز الـ 89 عامًا، وذلك إثر أزمة قلبية مفاجئة.
ونعت هنادي مهني الراحل بكلمات مؤثرة عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير 'انستجرام' قائلة: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم ارحمه واجعله من أهل الجنة واجعل قبره روضة من رياض الجنة، مع السلامة يا غالي.
وكان الفنان الكبير حسن حسنى قد شارك فى العديد من الأعمال التلفزيونية والسينمائية المهمة والتي رسخت اسمه في قلوب الجمهور.