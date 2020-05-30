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بهذه الكلمات.. محمد دياب ينعى وفاة النجم حسن حسني

السبت 30/مايو/2020 - 05:26 ص
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل

أعربت الفنان محمد دياب عن حزنه الشديد لرحيل الفنان القدير حسن حسني ، والذي توفي اليوم إثر أزمة قلبية حادة حيث تم نقله إلي المستشفي مساء أمس وظل في العناية المركزة لمدة 24 ساعة، مما أسفر الأمر علي مفارقته للحياة.

حيث نشر دياب صورة للراحل حسن حسني عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" وعلقت قائلا: الله يرحمك يا عمنا نسألكم الدعاء لروحه الطاهرة.

وعلق الكثير معبرين عن حزنهم لرحيله ومن أبرزها تعليق زوجته هاجر الإبياري وكتبت: الله يرحمه ويغفرله ويسامحه

يشار أن الفنان الراحل حسن حسني، شارك العديد من النجوم من عدة أجيال طوال عدة عقود في السينما والمسرح والتلفزيون


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