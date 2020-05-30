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آية عبد الله تنعي وفاة الفنان القدير حسن حسني

السبت 30/مايو/2020 - 05:20 ص
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل

أعربت الفنانة الشابة آية عبدالله عن حزنها لرحيل النجم الكبير حسن حسني والذي رحل عن عالمنا اليوم إثر أزمة قلبية حادة.

حيث قامت آية بنشر صورة للفنان حسن حسني عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" ، وعلقت قائلة: لا إله إلا الله ببالغ الحزن والأسي انتقل إلي رحمة الله تعالي، الفنان القدير حسن حسني، نسأل الله عز وجل أن يرحمه ويسكنه فسيح جناته.

ومن المقرر أن تشيع جنازته ظهر اليوم السبت، من مقابر الأسرة في طريق الفيوم، إذ ستقام صلاة الجنازة بالقرب من المقابر، نتيجة استمرار غلق المساجد تفاديًا لانتشار فيروس كورونا المستجد.

وكان الفنان الكبير حسن حسنى قد قدم العديد من الأعمال السينمائية والدرامية على مدار المواسم الماضية، وشارك فى مسلسل "سلطانة المعز" لـ غادة عبد الرازق، والذى عرض فى موسم دراما رمضان الماضي

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