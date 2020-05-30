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أبرزهم هنيدي والسقا وكرارة.. نجوم الفن والإعلام ينعون الفنان الراحل حسن حسني بكلمات مؤثرة

السبت 30/مايو/2020 - 05:01 ص
بوابة الفجر
لمياء علي


رحل عن عالمنا منذ قليل الفنان الكبير حسن حسنى عن عمر ناهز الـ 89 عامًا، وذلك إثر أزمة قلبية مفاجئة.

وجاء رحيل حسن حسني بمثابة صدمة كبيرة للفنانين والإعلاميين وقد خيم الحزن على صفحاتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقد حرص عدد كبير منهم على توديعه بكلمات مؤثرة.

حيث نعى الفنان حسن الرداد الراحل بكلمات مؤثرة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلًا: البقاء لله وفاة الفنان الكبير والقدير حسن حسني حبيبي ياعم حسن.

وأضاف: ابونا كلنا في ذمة الله كان فعلا أبا للجميع حزني عليك كبير ياغالي، الله يرحمك ويصبرنا.

وحرص الفنان أحمد السقا على نعي الراحل حسن حسني وعلق عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلًا: هتوحشنا ياعمنا. ربنا يرحمك يارب.

وعلق الفنان محمد هنيدي على وفاة القدير حسن حسني قائلًا: وجعت قلبي يا عم حسن.. انا لله وانا اليه راجعون".

وحرص الفنان كريم عبد العزيز على توديع الفنان الكبير الراحل بكلمات مؤثرة قائلًا عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك "لا حول ولا قوة الا بالله .. مع السلامة يا أستاذ البقاء لله وربنا يرحمك ويغفرلك".

وأما عن الإعلامية رضوى الشربيني، فقد نشرت صورة له وعلقت عليها قائلةُ:" انا لله وانا اليه راجعون...وفاة الفنان القدير حسن حسني".

بينما قام الفنان أمير كرارة بنشر صورة للفنان الراحل وعلق عليها قائلاُ:" مع السلامه ياعم حسن ربنا يسامحك ويغفر لك يابو قلب طيب".

وحرصت الكاتبة إنجي علاء على توديعه وقامت بنشر صورة له وعلقت عليها قائلةُ:" البقاء لله.. ربنا يرحم الفنان القدير حسن حسني ويغفر له ويسكنه فسيح جناته.. انا لله وانا اليه راجعون ".

فيما نشر الفنان أحمد صلاح حسني صورة تجمعه بالفنان حسن حسني، وعلق عليها قائلاُ ان لله وان اليه راجعون.... مش عارف اقول ايه غير البقاء لله وربنا يرحمك يا عّم حسن ويثبتك عند السؤال ويكون مثواك الجنه بأذن الله... ربنا يرحمك يارب ".

وعلق الفنان رامز جلال عبر حسابه الرسمي بموقع تدوين التغريدات تويتر قائلًا: ربنا يرحمك ياعم حسن".


ومن جانبه، قام الفنان صلاح عبد الله بتوديع صديقه الراحل قائلًا: ياحبيبي ياحبيبي ياحبيبي ياعمي وسيدي وتاج راسي ياأستاذي هوه أنا مش كلمتك قبل العيد وإطمنت عليك وطمنتك عليا وحلفتلك إن أنا الحمدلله كويس.

وأما عن محمد محمود عبدالعزيز، فقد قام بنشر صورة لـ الفنان حسن حسني وعلق عليها قائلاُ: " الاستاذ حسن حسنى فى ذمة الله إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم الحقنا بهم على خير ولا تردنا اليك الا وانت راضى عنا يا رب العالمين، اسألكم الفاتحه والدعاء لابويا وللاستاذ حسن حسنى ولكل من رحلوا عنا".

ونعى الفنان محمد إمام الراحل بكلمات مؤثرة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلًا: إنا لله وإنا إليه راجعون البقاء لله في وفاة الفنان الكبير عم حسن حسني، تغمده الله بواسع رحمته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وكتبت الفنانة رانيا محمود يس عبر حسابها الرسمي بأحد مواقع التواصل الاجتماعي وعلقت قائلة: البقاء لله في النجم الكبير صانع البهجة القدير حسن حسني، الله يرحمه ويغفرله ويسكنه فسيح جناته'إن لله وإن إليه راجعون'

وكتب المخرج خالد يوسف " هتوحشنا يا عم حسن...صنع البهجة كان عنوانا ًلحياة، مساحات السعادة التي أضفاها للجمهور العربي ستظل تبحث عمن يملؤها..سنفتقدك فنانًا وإنسانًا..الف رحمة ونور عليك ياعم حسن.".


ونعى الفنان حسن الرداد الراحل بكلمات مؤثرة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلًا: البقاء لله وفاة الفنان الكبير والقدير حسن حسني حبيبي ياعم حسن ابونا كلنا في ذمة الله.


وقامت الفنانة القديرة نادية الجندي، بنشر صورة لـ الفنان حسن حسني عبر حسابها الرسمي بموقع تدوين التغريدات تويتر وعلقت عليها قائلةُ:" الله يرحمه، حسن حسني كان فنان عظيم، خالص التعازي لأسرته ولكل محبيه، نسألكم الدعاء ".
وكان الفنان الكبير حسن حسنى قد شارك فى العديد من الأعمال التلفزيونية والسينمائية المهمة والتي رسخت اسمه في قلوب الجمهور.

وكتبت الفنانة سيرين عبد النور عبر حسابها الرسمي بموقع تدوين التغريدات القصيرة تويتر قائلة: ‏توفي منذ قليل الفنان المصري القدير ‎حسن حسني إثر ازمة قلبية الله يرحمه وتكون روحه بالسماء.

وحرص الفنان آسر ياسين على نشر صورة للفنان حسن حسني وعلق عليها قائلا:" إنا لله وإنا إليه راجعون.. الله يرحمك يا عم حسن يا جميل يا مبدع يا طيب يا صاحب السيرة الطيبة".

ومن المقرر أن تشيع جنازته ظهر اليوم السبت، من مقابر الأسرة في طريق الفيوم، إذ ستقام صلاة الجنازة بالقرب من المقابر، نتيجة استمرار غلق المساجد تفاديًا لانتشار فيروس كورونا المستجد.

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