Advertisements

شاهد.. "الإحصاء": زيادة 414 ألف نسمة خلال الربع الأول من 2020

السبت 30/مايو/2020 - 05:02 ص
أرشيفية
أرشيفية
داليا الحسين
أكد عبدالحميد شرف الدين، رئيس قطاع الإحصاءات السكانية بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن تزايد التعداد السكاني بشكل كبير مشكلة كبيرة تؤرق كافة قطاعات الدولة، مشيرَا إلى أن مصر وصلت إلى 100 مليون مواطن في فبراير 2020.

وأضاف "شرف الدين"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة جلال، ببرنامج "التاسعة" الذي يذاع على القناة الأولى المصرية، أن مصر حاليا زادت حوالي 580 ألف نسمة في التعداد السكاني خلال الربع الأول من 2020 بينما الوفيات حوالي 165 ألف نسمة.

وتابع: رئيس قطاع الإحصاءات السكانية بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أنه "عند طرح نسبة المواليد من الوفيات ستصبح الزيادة السكانية خلال الربع الأول من 2020 حوالي 414 ألف نسمة؛ وهو أمر جيد وأفضل مما سبق"، لافتا إلى أن القاهرة أعلى المحافظات في عدد المواليد؛ نظرا لأن تعدادها حوالي 10 ملايين نسمة يليها الجيزة والشرقية والبحيرة وأسيوط وسوهاج والمنيا بينما السويس ودمياط أقل المحافظات في نسبة المواليد.

كشفت بيانات رسمية صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن ترتيب مصر عالميا من حيث عدد السكان وفقا لآخر تصنيف، بعد وصول عدد المصريين إلى 100 مليون نسمة، حيث احتلت مصر المركز الرابع عشر عالميا، والأولي بين الدول العربية والمرتبة الثالثة بين الدول الإفريقية بعد كلا من نيجيريا وإثيوبيا.

واحتلت الصين صدارة الترتيب العالمي لعدد السكان مليار و394 مليون نسمة، يليها الهند مليار و362 مليون نسمة، وكانت الولايات المتحدة الأمريكية في المركز الثالث بعدد 333 مليون نسمة، واندونيسيا في المركز الرابع بـ267 مليون نسمة، ثم باكستان في المركز الخامس بعدد 234 مليون نسمة، ونيجيريا بـ214 مليون نسمة.

وفي المركز السابع جاءت البرازيل بعدد 212 مليون نسمة، ثم بنجلادش بـ163 مليون نسمة، وروسيا بـ142 مليون نسمة، والمكسيك 129 مليون نسمة، واليابان بـ126 مليون نسمة، وإثيوبيا بـ114 مليون نسمة، والفلبين بـ 109 مليون نسمة، ومصر بـ100 مليون نسمة، وأخيرا فيتنام 99 مليون نسمة.

أعلن اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وصول عدد السكان في مصر إلى 100 مليون مواطن مسجل في الداخل، لتصبح المليون الاولى في تاريخ مصر، ويعتبر النمو السكاني في مصر من أعلى المعدلات بين دول العالم، نتيجة ارتفاع معدلات المواليد الناتج عن معدلات الخصوبة المرتفعة، مقارنة بانخفاض معدلات الوفيات، وهو ما أدى إلى وجود هرم سكاني ذو قاعدة عريضة من السكان أقل من سن العمل وما يمثله ذلك من عبء على المجتمع إضافة إلى فئة كبار السن.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

تعداد مصر بوابة الفجر الفجر التعداد السكاني

أخبار تهمك

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس السبت

منذ حوالي 13 ساعة

المصل واللقاح: احذروا.. علاج يقتل مصابي كورونا

منذ حوالي 20 ساعة

"مصر للطيران" تحسم الجدل في عودة الرحلات الجوية

منذ حوالي 6 ساعات

تحذير مهم من الحكومة بشأن تطبيق "صحة مصر"

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. وفاة الفنان الكبير حسن حسني إثر أزمة قلبية مفاجئة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. البيت الأبيض يغلق أبوابه بسبب قتيل "منيابوليس"

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. شعبة صناعة الأدوية تكشف سبب نقص أدوية البرد والصداع بالصيدليات

منذ حوالي 9 ساعات

شاهد.. طبيب مصري يكتشف علاجا لفيروس كورونا.. ويؤكد: "جربته بنفسي"

منذ حوالي 12 ساعة

طبيب يكشف طوق النجاة من الإصابة بكورونا

منذ حوالي 19 ساعة

تصريح عاجل من وزير التربية والتعليم بشأن امتحانات الثانوية العامة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. محامي المتهم الجديد في واقعة فتاة الـ"تيك توك" يفجر مفاجأة

منذ حوالي 5 ساعات

تحذير عاجل من وزارة الصحة إلى المصريين (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. أول تعليق من محمد هنيدي على وفاة الفنان الكبير حسن حسني

منذ أقل من ساعتين

الصحة: 1289 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 34 حالة وفاة

منذ حوالي 11 ساعة

"كورونا".. عمرو أديب يتحدث عن موعد الذروة واكتشاف العلاج

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. تعرف على موعد تشيع جثمان الفنان الراحل حسن حسني

منذ ساعتين و 29 دقيقة

موضوعات متعلقة

"الإحصاء": رصد 117 ألف حالة زواج مبكر سنهم بين 12 لـ 14 عاما (فيديو)

صحة الأقصر تعلن انخفاض نسبة المواليد للعام الثاني على التوالي

"الإحصاء": عدد القرى في مصر وصل إلى 5660

مصر تصل حاجز الـ 100 مليون نسمة الثلاثاء المقبل

"الإحصاء": مصر تسجل 200 مولود جديد كل ساعة

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:10 ص

"مصر للطيران" تحسم الجدل في عودة الرحلات الجوية

عاجل.. وفاة الفنان الكبير حسن حسني إثر أزمة قلبية مفاجئة

03:02 ص

تصريح عاجل من وزير التربية والتعليم بشأن امتحانات الثانوية العامة

11:16 م

تحذير عاجل من وزارة الصحة إلى المصريين (فيديو)

01:33 م

عاجل.. البيت الأبيض يغلق أبوابه بسبب قتيل "منيابوليس"

01:47 ص

مقالات وكتاب

د. مصطفى ثابت
د. مصطفى ثابت

محمد رمضان برنس رمضان

د. مصطفى ثابت
د. مصطفى ثابت

المتحدة وحدتنا

د. مصطفى ثابت
د. مصطفى ثابت

وزارة الصحة إما التطوير أو التطوير