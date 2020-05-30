طبيب يكشف الطريقة الصحيحة لارتداء الكمامات.. ويحذر المواطنين (فيديو)

حذر الدكتور أحمد عبدالفتاح، رئيس قسم الأنف والأذن والحنجرة بجامعة القاهرة، من الكمامات القماش المنتشرة في السواق حاليًا، مؤكدًا أنها غير معترف بها؛ لأن المسام الموجودة بها غير كافية لحماية الإنسان من جائحة كورونا، معلقًا: "أنا مش بعترف بالكمامات القماش".





وأضاف "عبدالفتاح"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "المواجهة"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن الحكومة ستنتج أعداد وفيرة من الكمامات القماش ذات المعايير الصحية، متابعًا: "عمر الحكومة ما وعدت الشعب بحاجة ومعملتهاش، ونحن بانتظار الكمامات التي وعدت بها".





ونصح رئيس قسم الأنف والأذن والحنجرة بجامعة القاهرة، المواطنين باستخدام "الكمامة الزرقاء" المتداولة في الصيدليات حاليًا، موضحًا أنه يجب ارتداء بحيث أن تكون زرقاء من الخارج، واللون الأفتح من الداخل.





1289 إصابة جديدة بكورونا.. و34 حالة وفاة

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، خروج 152 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 5511 حالة.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 6237 حالة، من ضمنهم الـ 5511 متعافيًا.





وأضاف أنه تم تسجيل 1289 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 34 حالة جديدة.





وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الجمعة، هو 22082 حالة من ضمنهم 5511 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و879 حالة وفاة.





وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.