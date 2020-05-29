"الخطوط السعودية" تعلن خطة من 5 مراحل لاستئناف السفر الداخلي

كشفت هيئة الخطوط السعودية، عن وضع خطة ومجموعة من الإجراءات على 5 مراحل استعدادًا لاستئناف السفر الداخلي في ظل أزمة كورونا.





وتبدأ المرحلة الأولى قبل الوصول للمطار؛ حيث لفتت إلى أن الحجز سيكون عن بعض، بالإضافة لعدم السماح بالسفر للضيوف غير المصاحبين تحت 15 سنة، لافتة إلى أهمية التأكد من إصدار بطاقة صعود الطائرة عبر موقع السعودية أو تطبيق السعودية قبل الذهاب للمطار.





وتضمنت المرحلة الأولى أيضًا أهمية التأكد من بطاقة الأمتعة إلكترونيًا، والسماح باصطحاب حقيبة واحد فقط لكل ضيف على متن الطائرة.



