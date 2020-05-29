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"الخطوط السعودية" تعلن خطة من 5 مراحل لاستئناف السفر الداخلي
الجمعة 29/مايو/2020 - 09:03 م
الفجر السعودي
كشفت هيئة الخطوط السعودية، عن وضع خطة ومجموعة من الإجراءات على 5 مراحل استعدادًا لاستئناف السفر الداخلي في ظل أزمة كورونا.
وتبدأ المرحلة الأولى قبل الوصول للمطار؛ حيث لفتت إلى أن الحجز سيكون عن بعض، بالإضافة لعدم السماح بالسفر للضيوف غير المصاحبين تحت 15 سنة، لافتة إلى أهمية التأكد من إصدار بطاقة صعود الطائرة عبر موقع السعودية أو تطبيق السعودية قبل الذهاب للمطار.
وتضمنت المرحلة الأولى أيضًا أهمية التأكد من بطاقة الأمتعة إلكترونيًا، والسماح باصطحاب حقيبة واحد فقط لكل ضيف على متن الطائرة.
وسبق أن أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السعودية، اكتمال الجاهزية التشغيلية لمطارَي الجوف وعرعر وإضافتهما ضمن استئناف الرحلات الجوية الداخلية في المملكة ابتداءً من الاثنين 01 يونيو 2020م، وبذلك تكون عدد الوجهات 13 وجهة داخلية.
وأكدت الهيئة جاهزية مطارات المملكة التشغيلية لرفع تعليق الرحلات الجوية الداخلية بشكل تدريجي لضمان رحلة سفر آمنة للمسافرين عبر المطارات السعودية مع اتخاذها الإجراءات الوقائية والتدابير الصحية اللازمة كافة, وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة والجهات الحكومية ذات العلاقة داخل مرافق المطارات، كما ستعمل بالتنسيق مع المطارات والناقلات الجوية والشركات العاملة في قطاع الطيران المدني لتلبية الطلب في السوق المحلي.
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