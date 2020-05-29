الأهلي يرد على قضية نادي القرن





فجرت إدارة نادي الزمالك قضية نادي القرن الإفريقي من جديد بعد إعلان مرتضى منصور رئيس الزمالك تقدمه بشكوى بخصوص تتويج الأهلي باللقب للمحكمة الرياضية الدولية.





الزمالك يرفع لافتة "نادي القرن الحقيفي"





بداية الجدل كانت عن طريق الافتة التي رفعها مسئولوا نادي الزمالك أعلى سور القلعة البيضاء في مقره بميت عقبة تحمل لقب "نادي القرن الحقيقي" بعد الجدل في الفترة الماضية.





وقال الزمالك في بيانه السابق على موقعه الرسمي إن الفريق كان يمتلك ألقابًا أكثر من الأهلي وهو من يستحق اللقب وليس القلعة الحمراء الذي احتفل باللقب وقتها.





وجاء نص الافتة التي رفعها مسئولوا الأبيض على أسوار النادي: "نادي الزمالك.. نادي القرن الحقيقي، بالبطولات والإنجازات وليس بالمحسوبية والمجاملات".





رد الأهلي على شكوى الزمالك





ورد النادي الأهلي على رفع الزمالك لافتة نادي القرن الحقيقي بمقره، حيث نشر الحساب الرسمي للقلعة الحمراء على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة، جاء فيها:





"أفريقيا لا تعرف سوى بطل، الأهلي المتربع على عرش القارة في القرن الماضي والحالي بتخطيط ونبوغ رجاله وأقدام أبنائه المخلصين، وحطم كافة الأرقام القياسية في مختلف مسابقات الكاف".



