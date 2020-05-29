أسعار الذهب العالمية تقفز 1% بعد التهديدات الأمريكية للصين

ارتفع الذهب واحدا بالمئة يوم الجمعة، بدعم من استمرار حذر المستثمرين الذين يترقبون رد فعل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إزاء قانون الأمن القومي الصيني لهونج كونج وتأثيره المحتمل على الاقتصاد العالمي الضعيف بالفعل.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.9 بالمئة إلى 1734.60 دولار للأوقية (الأونصة).

وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.7 بالمئة إلى 1750.20 دولار للأوقية.

وقال إدوارد مويا كبير محللي الأسواق لدى أواندا للسمسرة ”تركز الأسواق الآن بشدة على أكبر اقتصادين في العالم وما من المرجح أن يكون معركة طويلة ومستمرة“.

ومن المتوقع أن يعقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤتمرا صحفيا في وقت لاحق يوم الجمعة بشأن الصين في الوقت الذي تتحرك فيه إدارته للضغط على بكين بشان تعاملها مع هونج كونج.

يدفع تصاعد المخاوف بشأن التأثير الاقتصادي لفيروس كورونا، والذي يفاقمه تنامي الخلاف الأمريكي الصيني، وما يترتب على ذلك من انخفاض أسعار الفائدة عالميا المعدن النفيس، الذي يُعتبر ملاذا آمنا، صوب تحقيق زيادة شهرية بنسبة ثلاثة بالمئة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 2.3 بالمئة إلى 17.81 دولار للأوقية. وعلى أساس شهري، زادت الأسعار 18.7 بالمئة، وهو أكبر مكسب منذ يناير كانون الثاني 2012.

وصعد البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 1933.59 دولار للأوقية. وتراجع البلاتين 0.9 بالمئة إلى 830.92 دولار لكنه على مسار تحقيق أفضل أداء شهري منذ أغسطس2019.