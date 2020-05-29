Advertisements

أسعار الذهب العالمية تقفز 1% بعد التهديدات الأمريكية للصين

الجمعة 29/مايو/2020 - 08:39 م
بوابة الفجر
وكالات

ارتفع الذهب واحدا بالمئة يوم الجمعة، بدعم من استمرار حذر المستثمرين الذين يترقبون رد فعل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إزاء قانون الأمن القومي الصيني لهونج كونج وتأثيره المحتمل على الاقتصاد العالمي الضعيف بالفعل.

 

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.9 بالمئة إلى 1734.60 دولار للأوقية (الأونصة).

 

وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.7 بالمئة إلى 1750.20 دولار للأوقية.

 

وقال إدوارد مويا كبير محللي الأسواق لدى أواندا للسمسرة ”تركز الأسواق الآن بشدة على أكبر اقتصادين في العالم وما من المرجح أن يكون معركة طويلة ومستمرة“.

 

ومن المتوقع أن يعقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤتمرا صحفيا في وقت لاحق يوم الجمعة بشأن الصين في الوقت الذي تتحرك فيه إدارته للضغط على بكين بشان تعاملها مع هونج كونج.

 

يدفع تصاعد المخاوف بشأن التأثير الاقتصادي لفيروس كورونا، والذي يفاقمه تنامي الخلاف الأمريكي الصيني، وما يترتب على ذلك من انخفاض أسعار الفائدة عالميا المعدن النفيس، الذي يُعتبر ملاذا آمنا، صوب تحقيق زيادة شهرية بنسبة ثلاثة بالمئة.

 

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 2.3 بالمئة إلى 17.81 دولار للأوقية. وعلى أساس شهري، زادت الأسعار 18.7 بالمئة، وهو أكبر مكسب منذ يناير كانون الثاني 2012.

 

وصعد البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 1933.59 دولار للأوقية. وتراجع البلاتين 0.9 بالمئة إلى 830.92 دولار لكنه على مسار تحقيق أفضل أداء شهري منذ أغسطس2019.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورونافي امريكا امريكا الصين الذهب اسعار الذهب أخيار

أخبار تهمك

تبدأ الأحد المقبل.. تعرف على الدول التي أعلنت فتح مجالها الجوي

منذ حوالي 14 ساعة

الصحة: 1289 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 34 حالة وفاة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. تعديل بروتوكول علاج كورونا للمرة الرابعة خلال ساعات

منذ حوالي 12 ساعة

طلب مفاجئ من عمرو أديب بعد الزيادة الجنونية لحالات الكورونا

منذ حوالي 22 ساعة

"عايشة وزي الفل".. "الفجر" تكشف تفاصيل واقعة المصابة بكورونا على أبواب مستشفى منشية البكري (مستند)

منذ يوم

رسالة مطمئنة من "العليا للفيروسات" للمصريين بشأن إصابات كورونا

منذ أقل من ساعة

عاجل من هالة زايد بشأن تطبيق "صحة مصر"

منذ حوالي 22 ساعة

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس السبت

منذ حوالي 4 ساعات

تحذير عاجل من وزارة الصحة إلى المصريين (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

تحذير مهم من الحكومة بشأن تطبيق "صحة مصر"

منذ حوالي 10 ساعة

طبيب يكشف طوق النجاة من الإصابة بكورونا

منذ حوالي 10 ساعات

الأهلي يرد على قضية نادي القرن

منذ نصف ساعة

شاهد.. طبيب مصري يكتشف علاجا لفيروس كورونا.. ويؤكد: "جربته بنفسي"

منذ ساعتين و 45 دقيقة

المصل واللقاح: احذروا.. علاج يقتل مصابي كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

"لسه موصلناش".. "العليا للفيروسات" تعلق على ذروة كورونا في مصر

منذ ساعتين و 44 دقيقة

عاجل.. الصحة تعلن إجراءات العزل المنزلي للأطفال

منذ حوالي 6 ساعات
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
07:44 م

الصحة: 1289 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 34 حالة وفاة

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس السبت

05:24 م

تحذير عاجل من وزارة الصحة إلى المصريين (فيديو)

01:33 م

رسالة مطمئنة من "العليا للفيروسات" للمصريين بشأن إصابات كورونا

08:34 م

طلب مفاجئ من عمرو أديب بعد الزيادة الجنونية لحالات الكورونا

11:01 م

مقالات وكتاب

د. مصطفى ثابت
د. مصطفى ثابت

محمد رمضان برنس رمضان

د. مصطفى ثابت
د. مصطفى ثابت

المتحدة وحدتنا

د. مصطفى ثابت
د. مصطفى ثابت

وزارة الصحة إما التطوير أو التطوير