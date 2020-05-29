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رغم وصول كورونا للذروة.. شركة صينية تطلق هاتف جديد بالسوق المصري

الجمعة 29/مايو/2020 - 08:10 م
شاومي مي نوت 10 لايت
شاومي مي نوت 10 لايت
أحمد الشيخ


رغم دخول أزمة كورونا زوروتها في مصر خلال الأسبوعين المقبلين مازال السوق المصرى جاذب لشركات الهواتف الصينية لإطلاق هواتفها الذكية بشكل مستمر، مؤكدة على تحقيق نجاحات كبيرة داخل السوق رغم انتشار الفيروس القاتل.

ورغم أن أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، قد أثرت بشكل كبير على القدرة الشرائية للمواطن المصري الذي اتجهت معظم نفقاته للطعام والدواء وأدوات الحماية من الفيروس، إلا أن الشركات مازالت تجد فيه جاذبية كبيرة.

وخلال مؤتمر صحفي إلكتروني اليوم الأثنين، أعلنت شاومي العلامة التجارية الرائدة في مجال الهواتف المحمولة عن طرحها للهاتف الجديد الذي يستهدف محبي التصوير والألعاب حيث إنه يأتي بتصميم مشابه لهاتف Mi Note 10 بنفس الكاميرا الأمامية على شكل Waterdrop notch وبنفس شكل الكاميرات الخلفية ، حيث فتحت الشركة الباب للحجز المسبق للهاتف مع تقديم هدايا للعملاء تتمثل في سماعات mi البلوتوث عالية الجودة لحين إنتهاء الكمية المخصصة للهدايا.

يأتي هاتف Mi Note 10 Lite بشاشة منحنية من الأطراف AMOLED بحجم 6.47 بوصة وبدقة FHD+ وحماية   Corning Gorilla Glass 5.

وتعد الكاميرا الأمامية في الهاتف كاميرا وحيدة بدقة 16  ميجابيكسل.، كما أن الكاميرا الخلفية المتواجدة في الجهة الأخرى من الهاتف هي كاميرا رباعية الابعاد تأتي بكاميرا أساسية بدقة 64 ميجابيكسل، الكاميرا الثانية في هذا الهاتف هي كاميرا Ultra Wide بدقة 8 ميجابيكسل، الكاميرا الثالثة هي كاميرا 5 ميجابيكسل للعزل كما ان الكاميرا الأخيرة هي كاميرا Macro بدقة 2 ميجابيكسل.

ولقد أعتمدت شاومي في هذا الهاتف على معالج Snapdragon 730G ووفرت منه إصدارين مختلفين : الإصدار الأول 6 جيجابايت/ 64 جيجابايت والثاني 6 جيجابايت/ 128 جيجابايت ويصل سعر الإصدار الأول من الهاتف الجديد 5555 جنيه بينما يصل سعر الإصدار الثاني 5888 جنيه، بطارية Mi Note 10 Lite العملاقة  تأتي بسعة 5260 ميللي أمبير  والتي تكفي استعماله يوم كامل بدون شحن ،كما يدعم الهاتف الشحن السريع بطاقة 30 وات. ويوجد بالجهاز  مستشعر بصمة الإصبع في الهاتف مدمج أسفل الشاشة ، ويطرح الجهاز بثلاثة ألون هي الأبيض والأسود والأرجواني.

ويعمل هاتف شاومي مي نوت 10 لايت بواجهة المستخدم MIUI 11، القائمة على نظام تشغيل أندرويد 10، والهاتف مزود بمنفذ تقليدي للسماعات 3,5 مم، ويدعم تقنية الاتصال قريب المدى NFC، والاتصال عبر الإنفرارد IR.

ويذكر أن شاومي تعتبر رابع أكبر منتج للهواتف المحمولة في العالم ، وتستحوذ علي صدارة المشهد في فئة الهواتف المتوسطة والفوق المتوسطة ، حيث تقدم العديد من الموديلات التي تناسب هواة الألعاب والتصوير بإمكانيات أجهزتها الحديثة .

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كورونا شركة هواتف صينية شاومي مي نوت 10 لايت الهواتف الذكية السوق المصري

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