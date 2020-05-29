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باسم علي يرهن مستقبله بالعودة للأهلي

الجمعة 29/مايو/2020 - 08:32 م
بوابة الفجر
عبد القادر عرابي
ربط باسم علي، ظهير أيمن النادي الأهلي، والمعار لنادي الجونة، مستقبله مع النادي الأحمر خلال الموسم المقبل، بالعودة للفريق بحلول فترة الإنتقالات الصيفية.

وذكرت مصادر مقربة من اللاعب، أن باسم علي سيتقدم بطلب للرحيل عن النادي الأهلي، إذا لم يقرر السويسري "رينيه فايلر" المدير الفني للأهلي، عودته مرة أخرى للفريق.

وأكدت المصادر، أن باسم على يرى أن الظروف الحالية تمثل الفرصة الأخيرة له في العودة للأهلي مجدداً، بعد إعلان أحمد فتحي ظهير الأهلي، الرحيل بنهاية الموسم لنادي بيراميدز.

ويشعر على، أن فرصة عودته للنادي الأهلي ستكون مستحيلة، إذا لم يعد للفريق خلال الصيف المقبل، لا سيما وأن عمره بلغ 31 عاماً.

ويواصل النادي الأهلي رحلة البحث عن ظهير أيمن جديد للفريق، بعد رحيل فتحي، وربطت عدة تقارير بين عودة اللاعب للأهلي خلال الموسم المقبل، إذا لم يتمكن النادي من شراء ظهير أيمن جديد.

وخاض على 31 مباراة مع الجونة خلال الموسم الحالي، بواقع 17 مباراة في بطولة الدوري المصري، ومباراة وحيدة في بطولة كأس مصر.

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