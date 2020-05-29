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مواعيد مباريات الجولة الـ29 من الدوري الألماني

الجمعة 29/مايو/2020 - 08:30 م
بوابة الفجر
أحمد عصام
تنطلق منافسات الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الألماني لكرة القدم. هذا الأسبوع مساء اليوم الجمعة بمباراة فريق بايرن ليفركوزن ضد فريق فرايبورج.

ويحتل فريق بايرن ميونيخ صدارة ترتيب البوندسليجا برصيد 64 نقطة وبفارق 7 نقاط عن فريق بوروسيا دورتموند صاحب المركز الثاني.

ويستعرض لكم "الفجر الرياضي" مواعيد مباريات الجولة الـ29 من البطولة.

- الجمعة 29 مايو
فرايبورج vs بايرن ليفركوزن.. في الساعة الثامنة والنصف مساءً.

- السبت 30 مايو
ماينز vs هوفنهايم
هيرتابرلين vs اوجسبورج.
شالكة vs فيردبريمن.
فولفسبورج vs اينتراخت فرانكفورت.
حيث ستقام تلك المباريات في الساعة الثالثة والنصف عصراً بتوقيت القاهرة.
بايرن ميونيخ vs فورتونا دوسلدورف.. في الساعة السادسة والنصف مساءً.

- الأحد 31 مايو
بوروسيا مونشنجلادباخ vs يونيون برلين.. في الساعة الثالثة والنصف عصراً.
بادربورن vs بوروسيا دورتموند.. في الساعة السادسة والنصف مساءً.

- الاثنين 1 يونيو
كولن vs لايبزيج..في الساعة الثامنة والنصف مساءً.

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