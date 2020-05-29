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تدمير مواد البناء المستخدمة في تشييد برج مخالف بكفر الشيخ (صور)

الجمعة 29/مايو/2020 - 08:17 م
بوابة الفجر
عمرو الشامي
قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن حملة إزالة التعديات على الأراضي الزراعية مستمرة بشكل مكثف، وكذلك وقف مخالفات البناء بجميع مراكز ومدن المحافظة، حيث وجه باستمرار أعمال المرور والمتابعة المستمرة لإزالة جميع التعديات، ووقف أعمال البناء، ومصادرة مواد البناء، وتحويل المخالفين إلى النيابة العسكرية، بالتنسيق والتعاون مع رجال الشرطة والأجهزة الأمنية.

وقاد اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، حملة مكبرة بمركز ومدينة كفر الشيخ وذلك لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، ومخالفات البناء حيث تم إزالة التعديات على حرم الطريق الدولي، وكذلك وقف أعمال البناء ببرج بغرب كفر الشيخ، ووقف أعمال البناء بعزبة الخامي، التابعة لقرية الحمراوي، وكذلك وقف أعمال البناء بقرية النطاف التابعة لقرية محلة موسى.

وتم التحفظ على حديد التسليح، وتدمير مواد البناء المستخدمة في البرج المخالف بغرب المدينة.

وقد ارتفع معدل إصابات فيروس كورونا اليومي حتى سجل اليوم الجمعة، 1289 حالة، بعدما سجل أمس الخميس 1127 حالة، ليصل معدل إجمالي إصابات كورونا إلى 22082 حالة.

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الجمعة، عن خروج 152 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 5511 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 6237 حالة، من ضمنهم الـ 5511 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1289 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 34 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الجمعة، هو 22082 حالة من ضمنهم 5511 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و879 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
تدمير مواد البناء المستخدمة في تشييد برج مخالف بكفر الشيخ (صور)
تدمير مواد البناء المستخدمة في تشييد برج مخالف بكفر الشيخ (صور)
تدمير مواد البناء المستخدمة في تشييد برج مخالف بكفر الشيخ (صور)
تدمير مواد البناء المستخدمة في تشييد برج مخالف بكفر الشيخ (صور)
تدمير مواد البناء المستخدمة في تشييد برج مخالف بكفر الشيخ (صور)
تدمير مواد البناء المستخدمة في تشييد برج مخالف بكفر الشيخ (صور)
تدمير مواد البناء المستخدمة في تشييد برج مخالف بكفر الشيخ (صور)
تدمير مواد البناء المستخدمة في تشييد برج مخالف بكفر الشيخ (صور)

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وقف اعمال البناء كورونا الصحة العالمية اصابات كورونا اليوم

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