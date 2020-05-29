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غيابان في تدريبات ريال مدريد

الجمعة 29/مايو/2020 - 08:12 م
بوابة الفجر
يواصل نادي ريال مدريد الاستعداد والتحضير لاستئناف الموسم حيث شهدت تدريبات اليوم غياب الثنائي ناتشو فرنانديز والمهاجم لوكا يوفيتش 

وذكر النادي "الأبيض" أن ناتشو عمل داخل المنشآت، بينما واصل يوفيتش عملية التعافي من الكسر الذي أصيب به في الساق اليمني هذا الشهر.

وتدرب على العشب باقي لاعبي الملكي الذين غابوا بسبب أحمال زائدة عن مران الخميس، كالأوروغواياني فيدي فالفيردي والإسباني الدومينيكاني ماريانو دياز.

وقسم زيدان الفريق على دفعتين خلال جلسة التدريب التي بدأت بتدريبات بدنية، وتضمنت تدريبات بالكرة، واختتمت بمباريات مصغرة لأربعة لاعبين ضد أربعة.

وكانت هذه الجلسة ختاما لأسبوع سعيد بالنسبة للاعب الشاب رينيير جيوس، الذي عاد للتدريب مع الفريق الأول.

وكان اللاعب البرازيلي وصل إلى صفوف الريال قادما من فلامنغو في يناير(كانون الثاني) الماضي، وخاض أول مشاركة له مع رديف الملكي في 23 من فبراير(شباط) الماضي. 

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