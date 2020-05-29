"الباحة": 2950 جامعًا ومسجدًا تكمل جاهزيتها لاستقبال المصلين

وأوضح فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالباحة أنه جرى استكمال كل المتطلبات الاحترازية والوقائية والتأكد من جاهزية الجوامع والمساجد لاستقبال للمصلين، مشدداً على أئمة الجوامع والمساجد بمتابعة كامل الإجراءات المتخذة لسلامة المصلين وعدم التهاون في تطبيق تعليمات الجهات ذات العلاقة.

وواصلت فرق العمل أعمال التنظيف والتعقيم بالجوامع والمساجد وساحاتها ومواقف السيارات فيها، مع اتخاذ الإجراءات التباعدية والاحترازية بين المصليين التي جرى تنفيذها؛ امتثالاً لما أقرّته الحكومة بإعادة استئناف الصلاة في المساجد وعودة الحياة الطبيعية لها.

وكما أعلن فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمحافظة الأحساء، استكمال تجهيز أكثر من ٧٠٠ جامع ومسجد، بالتعاون مع أمانة المحافظة ومركز العمل التطوعي التابع لـ "جمعية البر" بها.





وقامت فرق العمل بأعمال التنظيف والتعقيم بالجوامع والمساجد وساحاتها ومواقف السيارات، إلى جانب اتخاذ الإجراءات التباعدية والاحترازية بين المصليين؛ امتثالًا لما أقرّته حكومة المملكة بإعادة استئناف الصلاة في المساجد وعودة الحياة الطبيعية لها.





وأوضح مدير مركز العمل التطوعي بالأحساء عزام الربيعة، أن 300 متطوع يتبعون 26 فريقًا على مستوى المحافظة، قاموا ـ جنبًا إلى جنب ـ مع فرق الأمانة والشؤون الإسلامية بأعمال التنظيف والتعقيم وتهيئة الجوامع والمساجد لاستقبال المصلين، وتنفيذ كل يحفظ سلامتهم.





وأشار الربيعة، إلى أن جميع المتطوعين التزموا بالإجراءات الوقائية من لبس الكمامات، وقياس درجة حرارة المتطوع؛ قبل بدء العمل الميداني.





من جانبه، أوضح مدير عام إدارة المساجد بمحافظة الأحساء عبد العزيز بن سالم الكليب، أنه جرى استكمال كل المتطلبات الاحترازية والوقائية والتأكد من جاهزية الجوامع والمساجد لاستقبال المصلين، مشددًا على الأئمة بمتابعة كامل الإجراءات المتخذة لسلامة المصلين، وعدم التهاون في تطبيق التعليمات الموصى بها من الجهات ذات العلاقة وعدم تجاوزها.