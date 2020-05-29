خلال ساعات.. "الحكومة" تطبق قرارات مهمة وعاجلة بشأن كورونا

وتستعرض "الفجر" في السطور التالية أبرز قرارات عودة بدءا من الغد:



مواعيد الحظر



أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن مواعيد الحظر بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك اعتبارا من يوم 30 مايو، وتبدأ فترة حظر حركة المواطنين، على جميع الطرق من الساعة الثامنة مساء، حتى الساعة السادسة صباحا، مع السماح بالحركة الضرورية المرتبطة بالاحتياجات الطارئة.



موقف المدارس والجامعات



أصدر رئيس الوزراء قرار باستمرار تعليق تواجد الطلاب بالمدارس والمعاهد والجامعات، وكذلك حضانات الأطفال حرصا علي سلامة الطلاب.



موقف الأندية ودور السينما والأماكن الترفيهية



قرر مصطفي مدبولي استمرار إغلاق الأندية الرياضية ومراكز الشباب وصالات الألعاب الرياضية بأنحاء الجمهورية، وكذلك قرر تعليق عروض دور السينما والمسارح.



وزارة النقل





فيما كشف وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، عن بدء تشغيل خطوط المترو الثلاثة من غد السبت الموافق 30 مايو 2020 لتتناسب مع قرار توقيت الحظر الصادر من مجلس الوزراء (من الثامنة مساءً وحتى السادسة صباحًا).



كما كشف عن تشغيل حركة قطارات بدءا من السبت الموافق 30 مايو، لكي يتناسب مع توقيت الحظر (من الساعة الثامنة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحا)، موضحا أنه يتم التنسيق المستمر مع وزارة الداخلية لمتابعة تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إلزام المواطنين بارتداء الكمامات في وسائل النقل الجماعي، وذلك حفاظا على سلامة وصحة الركاب.



تغير مواعيد العمل في قطاع الاقتصادي



يشهد قطاع الاقتصاد تغيير مواعيد العمل في البنوك بدءا من الاحد المقبل، لتصبح للعملاء من الساعة 9.30 صباحا وحتى الساعة 3 مساء، بينما تبدأ مواعيد العمل للموظفين من الساعة 9 صباحا وحتى 4 مساء، كذلك تعود البورصة بدءا من الأحد المقبل إلى مواعيدها الرسمية قبل فرض حظر التجول في مارس.



كما يبدأ سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة (بورصة النيل) من الساعة العاشرة صباحا وحتى الثانية والنصف ظهرا، وذلك بدلا من الواحدة والنصف ظهرا.



فرض عقوبة قانونية



أوضحت الحكومة المصرية، أنه تم فرض غرامة عن عدم التزام المواطنين بارتداء الكمامة في الأماكن العامة ومواصلات النقل الجماعي خلال الفترة القادمة، والتي تصل الي 4 الاف جنية.



القطاعات المستثناة من الحظر بعد العيد



وأكد مجلس الوزراء بان هناك قطاعات مستثناة من الحظر، وتشمل جميع نقل المواد البترولية أو البضائع، كذلك مخابز ومحال البقالة والتموين ومحال الخضروات والفاكهة ومحال اللحوم والدواجن والأسماك والصيدليات والسوبر ماركت.



يبدأ غدا السبت الموافق 30 مايو ولمدة 15 يوما، العمل بالقرارات الجديدة، التي تم الإعلان عنها من قبل رئيس مجلس الوزراء.