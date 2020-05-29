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دينا الشربيني عن تتر مسلسل "لعبة النسيان": "بتفرج عشان اسمع التتر"

الجمعة 29/مايو/2020 - 08:45 م
دينا الشربيني
دينا الشربيني
رشا عادل
عبرت الفنانة دينا الشربيني، عن حبها الشديد لتتر مسلسل "لعبة النسيان" الذي قام بها زوجها الفنان عمرو دياب، من خلال أحدى حوارتها التلفزيونية.



وقالت دينا، خلال الحوار:"بحب موسيقى المسلسل اوي فيه أعمال ببقى عايزة اعدي التتر فيها لكن انا بحس اني بتفرج عشان اسمع التتر، وكمان الموسيقى فرقت اوي في المشاهد، فرق كبير بين قبل وبعد وعمرو بيحبها أوي".



مسلسل "لعبة النسيان" تدور أحداثة في إطار الغموض والتشويق، وشارك في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين منهم الفنانة دينا الشربيني ورجاء الجداوي وأحمد داود وأحمد صفوت ومحمود قابيل وهديل حسن وإنجي المقدم.

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