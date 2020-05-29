الصحة السودانية: تسجيل 157 إصابة جديدة بكورونا





أعلنت وزارة الصحة السودانية، مساء اليوم الجمعة، تسجيل 157 إصابة و38 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، لير تفع عدد الاصابات في البلاد إلى 4521 إصابة، في حين بلغ عدد حالات الوفاة 233.





وقالت وزارة الصحة: إن 67 حالة مصابة بالفيروس قد تماثلت للشفاء خلال نفس الفترة ليبلغ عدد حالات الشفاء 816 حالة.





وأعلن أصحاب الصيدليات في السودان عن إضراب شامل اعتبارا من يوم السبت المقبل ولمدة 3 أيام؛ احتجاجاً على عدم اتخاذ الجهات المسؤولة الخطوات اللازمة لتوفير الأدوية.





وقالت اللجنة التسيرية لأصحاب الصيدليات: إننا "سعينا منذ فترة لتحسين واقع انعدام الدواء وتخفيض سعره وتحسين بيئة عملنا بالتواصل مع الجهات ذات الصلة، ولكن للأسف لم نجد آذانا صاغية لتحقيق ذلك.. عليه نعلن إضرابنا الشامل عن العمل بدء من يوم السبت 30 مايو حتى 1 يونيو".



