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الصحة السودانية: تسجيل 157 إصابة جديدة بكورونا
الجمعة 29/مايو/2020 - 07:55 م
وكالات
أعلنت وزارة الصحة السودانية، مساء اليوم الجمعة، تسجيل 157 إصابة و38 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد الاصابات في البلاد إلى 4521 إصابة، في حين بلغ عدد حالات الوفاة 233.
وقالت وزارة الصحة: إن 67 حالة مصابة بالفيروس قد تماثلت للشفاء خلال نفس الفترة ليبلغ عدد حالات الشفاء 816 حالة.
وأعلن أصحاب الصيدليات في السودان عن إضراب شامل اعتبارا من يوم السبت المقبل ولمدة 3 أيام؛ احتجاجاً على عدم اتخاذ الجهات المسؤولة الخطوات اللازمة لتوفير الأدوية.
وقالت اللجنة التسيرية لأصحاب الصيدليات: إننا "سعينا منذ فترة لتحسين واقع انعدام الدواء وتخفيض سعره وتحسين بيئة عملنا بالتواصل مع الجهات ذات الصلة، ولكن للأسف لم نجد آذانا صاغية لتحقيق ذلك.. عليه نعلن إضرابنا الشامل عن العمل بدء من يوم السبت 30 مايو حتى 1 يونيو".
هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.
وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 5,971 مليون إصابة، بينهم أكثر من 364 ألف حالة وفاة، وأكثر من 2,629 مليون حالة شفاء.
وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.
وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.
ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.
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