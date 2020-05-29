Advertisements

أحد الناجين من كمين البرث يكشف آخر ما قاله "المنسي" (فيديو)

الجمعة 29/مايو/2020 - 07:55 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
قال البطل خالد حمدون، أحد الناجين من كمين البرث مع الشهيد أحمد المنسي: "ليا الشرف إني خدمت في القوات المسلحة"، مؤكدًا أن ما حدث في مسلسل "الاختيار" هو الواقع الذي حدث في الحقيقة.

وتابع "حمدون"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "مصر في القب"، المذاع على فضائية "المحور": "الإرهابيين معرفوش ياخدوا شهيد واحد من الشهداء ولا ياخدوا أي حد مننا"، معلقًا: "إللي حصل في المسلسل هو الواقع بالظبط، وفضلت أدافع لحد آخر وقت".

وأضاف أنه كان يدافع من أعلى سطح المنزل وبعدها نزل إلى الأسفل بعد الانفجار بأمر من الشهيد أحمد المنسي، قال: "ماحدش يطلع غيري فوق يا أبطال".

وكان أعرب الفنان أحمد وفيق، عن سعادته بالمشاركة في مسلسل "الاختيار" قائلًا: "علمت بتصوير مسلسل (الاختيار) ومشاركة أصدقائي النجوم الكبار كضيوف شرف وتمنيت المشاركة في هذا العمل المشرف وتفاجأت بمكالمة المخرج بيتر وأمير كرارة يطلبان مني مشاركتها في العمل".

وتابع أحمد وفيق خلال لقائه في برنامج "التاسعة مساءً" قائلًا: "الاختيار عمل مشرف لأي فنان وأي حد مشارك في هذا العمل الذي يمجد شهدائنا وكنت محب مشاركتي فيه ووافقت وعلمت بدوري المقدم مدحت حنفي ربنا يديله الصحة وأثناء المكالمة قولت لهم لو دور عسكري أو ضابط أنا موافق بالاضافة أن خالي كان من القضاة وعائلتي بها شهداء ومليئة بالضباط".

أضاف: "كان بداخلي حالة أن أصبح ظابط وهذا ما شعرت به عند مقابلتي بالكتيبة وعند إرتدائي للكارفان والكتيبة شعرت بدخولي للشخصية وتقديم شخصية للأبطال هذا شئ مبهر للممثل ويعطيك كاريزما مختلفة وكان الدور مؤثر جدًا وشرف لي المشاركة فيه وأنه كتب في تاريخنا".

واستكمل: "تصويري للدور تطلب مني يومين في التصوير، والعمل مع بيتر وأمير شئ ممتع ولطيف جدًا ومع قادة القوات المسلحة ومنذ نزولي بالكارفان بالملابس لم يتحدث أحد وشعرت بتوافق على الشكل وأثناء التمثيل كانت الأراء إيجابية جدًا من السادة الضباط".

قصة مسلسل الاختيار
ويتناول قصة حياة الشهيد أحمد صابر المنسي، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء.

أبطال مسلسل الاختيار
ويشارك في بطولته بجانب أمير كرارة كلا من أحمد العوضي، كريم العمري، كريم محجوب، عصام السقا، كريم عبد الجواد، دينا فؤاد، سارة عادل، ضياء عبد الخالق، وتأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سنيرجي.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كمين البرث بوابة الفجر المنسي القوات المسلحة الفجر

أخبار تهمك

عاجل من هالة زايد بشأن تطبيق "صحة مصر"

منذ حوالي 22 ساعة

شاهد.. طبيب مصري يكتشف علاجا لفيروس كورونا.. ويؤكد: "جربته بنفسي"

منذ ساعتين و 42 دقيقة

رسالة مطمئنة من "العليا للفيروسات" للمصريين بشأن إصابات كورونا

منذ أقل من ساعة

الأهلي يرد على قضية نادي القرن

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. الصحة تعلن إجراءات العزل المنزلي للأطفال

منذ حوالي 6 ساعات

تبدأ الأحد المقبل.. تعرف على الدول التي أعلنت فتح مجالها الجوي

منذ حوالي 14 ساعة

"لسه موصلناش".. "العليا للفيروسات" تعلق على ذروة كورونا في مصر

منذ ساعتين و 41 دقيقة

عاجل.. تعديل بروتوكول علاج كورونا للمرة الرابعة خلال ساعات

منذ حوالي 12 ساعة

"عايشة وزي الفل".. "الفجر" تكشف تفاصيل واقعة المصابة بكورونا على أبواب مستشفى منشية البكري (مستند)

منذ يوم

تحذير عاجل من وزارة الصحة إلى المصريين (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس السبت

منذ حوالي 4 ساعات

طلب مفاجئ من عمرو أديب بعد الزيادة الجنونية لحالات الكورونا

منذ حوالي 22 ساعة

المصل واللقاح: احذروا.. علاج يقتل مصابي كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

تحذير مهم من الحكومة بشأن تطبيق "صحة مصر"

منذ حوالي 10 ساعة

طبيب يكشف طوق النجاة من الإصابة بكورونا

منذ حوالي 10 ساعات

الصحة: 1289 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 34 حالة وفاة

منذ أقل من ساعتين
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
07:44 م

الصحة: 1289 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 34 حالة وفاة

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس السبت

05:24 م

تحذير عاجل من وزارة الصحة إلى المصريين (فيديو)

01:33 م

رسالة مطمئنة من "العليا للفيروسات" للمصريين بشأن إصابات كورونا

08:34 م

طلب مفاجئ من عمرو أديب بعد الزيادة الجنونية لحالات الكورونا

11:01 م

مقالات وكتاب

د. مصطفى ثابت
د. مصطفى ثابت

محمد رمضان برنس رمضان

د. مصطفى ثابت
د. مصطفى ثابت

المتحدة وحدتنا

د. مصطفى ثابت
د. مصطفى ثابت

وزارة الصحة إما التطوير أو التطوير