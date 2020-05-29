أحد الناجين من كمين البرث يكشف آخر ما قاله "المنسي" (فيديو)

قال البطل خالد حمدون، أحد الناجين من كمين البرث مع الشهيد أحمد المنسي: "ليا الشرف إني خدمت في القوات المسلحة"، مؤكدًا أن ما حدث في مسلسل "الاختيار" هو الواقع الذي حدث في الحقيقة.





وتابع "حمدون"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "مصر في القب"، المذاع على فضائية "المحور": "الإرهابيين معرفوش ياخدوا شهيد واحد من الشهداء ولا ياخدوا أي حد مننا"، معلقًا: "إللي حصل في المسلسل هو الواقع بالظبط، وفضلت أدافع لحد آخر وقت".





وأضاف أنه كان يدافع من أعلى سطح المنزل وبعدها نزل إلى الأسفل بعد الانفجار بأمر من الشهيد أحمد المنسي، قال: "ماحدش يطلع غيري فوق يا أبطال".





وكان أعرب الفنان أحمد وفيق، عن سعادته بالمشاركة في مسلسل "الاختيار" قائلًا: "علمت بتصوير مسلسل (الاختيار) ومشاركة أصدقائي النجوم الكبار كضيوف شرف وتمنيت المشاركة في هذا العمل المشرف وتفاجأت بمكالمة المخرج بيتر وأمير كرارة يطلبان مني مشاركتها في العمل".





وتابع أحمد وفيق خلال لقائه في برنامج "التاسعة مساءً" قائلًا: "الاختيار عمل مشرف لأي فنان وأي حد مشارك في هذا العمل الذي يمجد شهدائنا وكنت محب مشاركتي فيه ووافقت وعلمت بدوري المقدم مدحت حنفي ربنا يديله الصحة وأثناء المكالمة قولت لهم لو دور عسكري أو ضابط أنا موافق بالاضافة أن خالي كان من القضاة وعائلتي بها شهداء ومليئة بالضباط".





أضاف: "كان بداخلي حالة أن أصبح ظابط وهذا ما شعرت به عند مقابلتي بالكتيبة وعند إرتدائي للكارفان والكتيبة شعرت بدخولي للشخصية وتقديم شخصية للأبطال هذا شئ مبهر للممثل ويعطيك كاريزما مختلفة وكان الدور مؤثر جدًا وشرف لي المشاركة فيه وأنه كتب في تاريخنا".





واستكمل: "تصويري للدور تطلب مني يومين في التصوير، والعمل مع بيتر وأمير شئ ممتع ولطيف جدًا ومع قادة القوات المسلحة ومنذ نزولي بالكارفان بالملابس لم يتحدث أحد وشعرت بتوافق على الشكل وأثناء التمثيل كانت الأراء إيجابية جدًا من السادة الضباط".





قصة مسلسل الاختيار

ويتناول قصة حياة الشهيد أحمد صابر المنسي، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء.





أبطال مسلسل الاختيار