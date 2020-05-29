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حسام عاشور يقرر اعتزال كرة القدم

الجمعة 29/مايو/2020 - 07:52 م
حسام عاشور
حسام عاشور
الفجر الرياضي
استقر حسام عاشور قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على اعتزال كرة القدم نهاية الموسم الحالي، بعد نهاية تعاقده مع النادي الأحمر.

النادي الأهلي أعلن في وقت سابق عدم تجديد تعاقد عاشور مع الفريق بناء على قرار السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق، حيث عرض على قائد الفريق إقامة مباراة اعتزال له، بجانب عمله داخل قناة النادي، وتحمل النادي لتكاليف سفره إلى الخارج لقضاء فترة معايشة واكتساب الخبرات سواء فنيا أو إداريا.

ومن المقرر أن يقوم عاشور بإبلاغ إدارة النادي الأهلي التي يرأسها محمود الخطيب بقراره خلال الساعات القليلة المقبلة.

وينتهي عقد عاشور مع النادي الأهلي، بنهاية الموسم الجاري، حيث رفض اللاعب الكثير من العروض ليستقر على الاعتزال بقميص الأهلي.

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