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على حمام السباحة.. ريم مصطفى تشعل السوشيال ميديا

الجمعة 29/مايو/2020 - 08:22 م
ريم مصطفى
ريم مصطفى
رشا عادل
شاركت الفنانة ريم مصطفى، جمهورها بصورة جديدة لها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وظهرت خلال الصورة بإطلالة صيفية أمام حمام السباحة.


ولاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا لدى جمهور الفنانة المصرية، فنهالت التعليقات عليها، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"دايمًا جميلة ومبهرة ياريم" وأضاف آخر"فراشة الفن فعلًا"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"اجمل فنانة في الوطن العربي وبحب كل أعمالك".


يذكر أن آخر أعمال ريم مصطفى، مسلسل "شديد الخطورة" وينتمي لنوعية الأعمال الدرامية القصيرة ذات 7 حلقات، وتدور أحداثة في إطار الإثارة والتشويق، ويشارك في بطولته الفنان أحمد العوضي وحسني شتا ورياض الخولي.

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