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أستاذ عقيدة: أول من وضع حجر صحي في العالم سيدنا محمد (فيديو)

الجمعة 29/مايو/2020 - 07:50 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
قال الدكتور عبدالمنعم فؤاد، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر إن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالحفاظ على النفس، ومن لم يفعل غير ذلك يكون مخطأ ويحاسبه المولى عز وجل، مستشهدا بقول الله تعالى " ولا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ الله كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا"، " ولَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ"

وأضاف "فؤاد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مانشت"، المذاع على قناة "اكسترا نيوز"، مساء الجمعة أن الشرائع السماوية كلها سواء اليهودية أو المسيحية أو الإسلام جميعها تحث على الحفاظ على النفس، مؤكدا أن هذا الأمر مسألة فطرية وشرعية.

وأكد على ضرورة اتخاذ سبل الوقاية للحفاظ على صحة المواطن، موضحًا أنه أول من أقام حجر صحي في العالم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.

وأوضح أن الأوبئة ظهرت على مر العصور وخاصة في عهد النبي محمد، حيث قال: "عندما يظهر الطاعون في بلد لا تدخلوها".

وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الجمعة، عن خروج 152 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 5511 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 6237 حالة، من ضمنهم الـ 5511 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1289 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 34 حالة جديدة.

وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة، هو 22082 حالة من ضمنهم 5511 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و879 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.


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