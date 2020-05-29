منة عرفة تثير متابعيها بصورة من على البحر.. والجمهور:"كورونا مراحتش الساحل"

قامت الفنانة منة عرفة، بنشر صورة لها على تطبيق "انستجرام"، عبر حسابها الشخصي في احدث ظهور لها من البحر.





وظهرت منة عرفة خلال الصور بإطلالة صيفية على أحد الشواطئ، وعلقت منة عرفة على الصورة قائلة: "أخيرا الصيف هنا".





ونالت الصورة إعجاب الكثير من متابعيها وتفاعل معها عدد كبير من جمهورها وجاءت بعض التعليقات كالاتى :





هو الصيف جالك أنتي بس ولا إيه؟، هو مفيش كورونا ولا إيه.. القمر كله .. ماشاء الله جميلة".



