



ذكرت فضائية سكاي نيوز بالعربية، مساء اليوم الجمعة، أنه تم إلقاء القبض على شرطي مينيابوليس المتهم بقتل "جورج فلويد".





وكان "فلويد" يعمل حارس في أحد مطاعم المدينة، وأوقفته عناصر الشرطة خلال بحثهم عن مشتبه به في عملية تزوير، فكانت جريمته الوحيدة بشرته السوداء.

وقد اشتعل النقاش بينه وبين والشرطة، وأدي الي ممارسة الشرطة طريقتها الوحشية المعروفة في التعاطي مع الأقليات العرقية في الولايات المتحدة، وعلى أثر ذلك لقي صاحب البشرة سوداء مصرعه في مساء يوم 25 مايو الجاري، لينضم ضمن سلسلة من الجرائم الإنسانية، التي تمارسها سلطات الامريكية.





وظهر من خلال شريط مصور مدته عشر دقائق، أن شرطي أمريكي أبيض أوقع "فلويد" أرضاً ضاغطاً بإحدى ركبتيه على عنقه، فيما كان يردد متعاطفا الشرطي "لا أستطيع أن أتنفس".



