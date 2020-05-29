Advertisements

الصحة: 1289 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 34 حالة وفاة

الجمعة 29/مايو/2020 - 07:44 م
بوابة الفجر
منى صموئيل
أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الجمعة، عن خروج 152 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 5511 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 6237 حالة، من ضمنهم الـ 5511 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1289 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 34 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الجمعة، هو 22082 حالة من ضمنهم 5511 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و879 حالة وفاة.


وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

هالة زايد مستشفيات العزل كورونا الصحة العالمية

أخبار تهمك

"عايشة وزي الفل".. "الفجر" تكشف تفاصيل واقعة المصابة بكورونا على أبواب مستشفى منشية البكري (مستند)

منذ حوالي 22 ساعة

"لسه موصلناش".. "العليا للفيروسات" تعلق على ذروة كورونا في مصر

منذ أقل من ساعتين

طلب مفاجئ من عمرو أديب بعد الزيادة الجنونية لحالات الكورونا

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. تعديل بروتوكول علاج كورونا للمرة الرابعة خلال ساعات

منذ حوالي 11 ساعة

الصحة: 1289 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 34 حالة وفاة

منذ 42 دقيقة

عاجل من هالة زايد بشأن تطبيق "صحة مصر"

منذ حوالي 21 ساعة

جماهير ليفربول تتلقي ضربة موجعة بشأن التتويج بلقب البريميرليج

منذ أقل من ساعة

تحذير عاجل من وزارة الصحة إلى المصريين (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

تبدأ الأحد المقبل.. تعرف على الدول التي أعلنت فتح مجالها الجوي

منذ حوالي 13 ساعة

شاهد.. طبيب مصري يكتشف علاجا لفيروس كورونا.. ويؤكد: "جربته بنفسي"

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الصحة تعلن إجراءات العزل المنزلي للأطفال

منذ حوالي 5 ساعات

طبيب يكشف طوق النجاة من الإصابة بكورونا

منذ حوالي 9 ساعات

"أسبوع جهنم".. الأرصاد تحذر من حالة الطقس ودرجات حرارة غير مسبوقة

منذ حوالي 4 ساعات

المصل واللقاح: احذروا.. علاج يقتل مصابي كورونا

منذ حوالي 10 ساعة

تحذير مهم من الحكومة بشأن تطبيق "صحة مصر"

منذ حوالي 9 ساعات

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس السبت

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

"الصحة" تفجر مفاجأة عن سبب إصابة الأطباء بكورونا (فيديو)

عاجل.. البرازيل تسجل 9888 إصابة و610 وفيات جديدة بكورونا

2400 حالة وفاة بكورونا في الولايات المتحدة خلال 24 ساعة

الصين تسجل إصابات جديدة بفيروس كورونا.. تعرف على التفاصيل

إجمالي المتعافين من فيروس كورونا يتجاوز الـ3 الاف حالة حتى اليوم

عاجل.. بيان صادم من "الصحة" بشأن عدد مصابي كورونا اليوم (اعرف التفاصيل)

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
07:44 م

الصحة: 1289 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 34 حالة وفاة

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس السبت

05:24 م

تحذير عاجل من وزارة الصحة إلى المصريين (فيديو)

01:33 م

شاهد.. طبيب مصري يكتشف علاجا لفيروس كورونا.. ويؤكد: "جربته بنفسي"

06:45 م

طلب مفاجئ من عمرو أديب بعد الزيادة الجنونية لحالات الكورونا

11:01 م

مقالات وكتاب

د. مصطفى ثابت
د. مصطفى ثابت

محمد رمضان برنس رمضان

د. مصطفى ثابت
د. مصطفى ثابت

المتحدة وحدتنا

د. مصطفى ثابت
د. مصطفى ثابت

وزارة الصحة إما التطوير أو التطوير