حقيقة إصابة محافظ الشرقية بفيروس كورونا (بيان رسمي)

أكدت الدكتورة أسماء عبدالعظيم المتحدثة الإعلامية بديوان عام محافظة الشرقية، أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية لم يخضع لفحوصات كورونا ولم يصاب بأي أعراض.





وأوضحت، في بيان، أن المستشار المالي للمحافظ والذي تأكدت إصابة زوجته "كورونا" لم يلتق بالمحافظ منذ فترة تتجاوز نحو 15 يوما. لافتة إلى أن فحوصات المستشار المالي جاءت سلبية بينما تتلقى زوجته العلاج.





وكان جمال عبد العاطي المستشار المالي لمحافظ الشرقية أعلن عبر حسابه على "فيسبوك" عن إصابة زوجته بفيروس كورونا.





وقال عبد العاطي، إن زوجته أصيبت بأعراض وتوجهت إلى مستشفى الصدر بالزقازيق وأجريت لها فحوصات كورونا وجاءت النتيجة إيجابية.





وأضاف، أن زوجته خضعت للعزل المنزلي وتتلقى العلاج، مشيرا إلى أنه جرى تخصيص غرفة مستقلة، فيما خضع للعزل هو وأبنائهم في غرف أخرى.





عمليتا ولادة قيصرية لسيدتين مصابتين بفيروس كورونا

ومن ناحية أخرى، أجرى الفريق الطبي بمستشفيات جامعة الزقازيق عمليتي ولادة قيصرية لسيدتين مصابتين بفيروس كورونا، والمحجوزتين بمستشفي العزل التابع للجامعة، وذلك مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لحماية الفريق الطبي.





وقال الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق إنه تم إجراء التحاليل الطبية للمولودين (أحمد ومحمد) والتي جاءت نتيجتها سلبية لفيروس الكورونا، وفي الوقت الحالي يتلقى الطفلين وأماتهن الخدمة الطبية داخل مستشفيات جامعة الزقازيق.





وأشار إلى أن الفريق الطبي الذي أجرى العملية للحالة الأولى تكون من كل من الدكتور أحمد متولي مدرس النساء والتوليد، والدكتور عبدالله جودة مدرس التخدير، والدكتور أحمد يسري نائب التخدير والدكتور أحمد طه نائب الأطفال، والتمريض هيام محمد ورحاب صبحى، ورضا عبدالنبى.





وتابع: "تكون الفريق الطبي في الحالة الثانية من الدكتور محمد سمير مدرس النساء والوليد والدكتور محمود إسماعيل مدرس مساعد النساء والتوليد والدكتور معتز عبد العزيز مدرس مساعد التخدير والدكتورة مروة أسامة مدرس مساعد الأطفال ود. سارة السيد طبيب مقيم الأطفال" وتمريض "عليه محمد ورشا أحمد " وعامل أحمد حسن".