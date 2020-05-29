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التواصل الحكومي بوزارة الإعلام يطلق حملة "#نعود_بحذر"

الجمعة 29/مايو/2020 - 07:26 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
قام مركز التواصل الحكومي بوزارة الإعلام بالمملكة، بإطلاق الهوية الإعلامية اللفظية والبصرية الموحدة للحملة التوعوية للعودة التدريجية للأوضاع الطبيعية (#نعود_بحذر)، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة.

وتعتمد فلسفة الهوية اللفظية والبصرية على معنى العودة، مع ضرورة أخذ الحيطة والتزام الحذر والامتثال للتعليمات الصحية، معبرًا عن التدرج بعدة ألوان، تبدأ باللون الأزرق من اليمين الذي يمثل العودة، وتتدرج الألوان إلى الأزرق الغامق فالبنفسجي فالأحمر، لتنتهي في اليسار باللون البرتقالي الذي يحمل معنى التحذير.

ويأتي إطلاق هذه الهوية امتداداً لهوية الحملة التوعوية (#كلنا_مسؤول) التي شاركت بها الجهات الحكومية والخاصة والأفراد، ولقيت تفاعلًا كبيرًا جدًا من الجمهور، وحققت نجاحًا واسعًا، مما يعكس تكامل العمل المؤسسي.

وقد أصدر مركز التواصل الحكومي دليلًا إرشاديًا لاستخدام الهوية، يمكن تحميله مع التطبيقات الخاصة بها، من خلال الرابط المنشور على حساب التواصل الحكومي في "تويتر"، ومن موقع التواصل الحكومي cgc.gov.sa .

يأتي ذلك، بعدما بدأت السعودية أمس الخميس، تغيير أوقات السماح بالتجول في جميع مناطق المملكة، فيما عدا مدينة مكة المكرمة، ليصبح من الساعة السادسة صباحاً حتى الثالثة مساءً.

كما تم السماح بالتنقل بين المناطق والمدن في المملكة بالسيارة الخاصة أثناء فترة عدم منع التجول. إضافة إلى استمرار عمل الأنشطة المستثناة في القرارات السابقة، يتم السماح بفتح بعض الأنشطة الاقتصادية والتجارية وممارستها لأعمالها، في فترة السماح، وذلك في المجالات التالية:

1ـ محلات تجارة الجملة والتجزئة.
2ـ المراكز التجارية (المولات).

مع التأكيد على استمرار منع كافة الأنشطة التي لا تحقق التباعد الجسدي بما في ذلك: صالونات التجميل، وصالونات الحلاقة، والنوادي الرياضية والصحية، والمراكز الترفيهية، ودور السينما، وغيرها من الأنشطة التي تحددها الجهات المختصة.

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الكلمات المفتاحية

وزارة الاعلام حملة الواسع الصحىة التواصل الحكومي #نعود_بحذر

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