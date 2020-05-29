الكشف عن بي ام دبليو الفئة الخامسة المحدثة

كشفت شركة بي إم دبليو عن الفئة الخامسة المحدثة بعد سلسة من التشويقات والتسريبات.





وحصلت السيارة المحدثة لموديل 2021 على مظهر جديد حاد مع العديد من التقنيات الجديدة، يمكننا تمييز التصميم الخارجي بسهولة للفئة الخامسة المحدثة من خلال مصابيح أمامية LED متكيفة ذات تصميم نحيل، والتي أصبحت ميزة أساسية للسيارة. تأتي الواجهة الخلفية بمصابيح محسنة أيضاً، وتضيف مخارج عادم مضلعة الشكل، أما رزمة M Sport فسوف تضيف المزيد من التفاصيل وقطع الكربون فايبر حول السيارة. بعكس التحديثات الخارجية البارزة حصلت بي إم دبليو الفئة الخامسة على تحديثات داخلية بسيطة تشمل تحديث النظام الترفيهي إلى iDrive 7 مع شاشة لمس مقاس 12.3 إنش ودعم أنظمة أبل كار بلاي وأندرويد أوتو، أما السائق فقد حصل على لوحة عدادات رقمية أيضاً بقياس 12.3 إنش.





ستصل الفئة الخامسة بالعديد من المحركات تشمل فئات 530e و 530e xDrive بمحرك 2.0 لتر 4 سلندر ينتج 181 حصان مع محرك كهربائي ينتج 107 حصان مع ناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات. تنتج المحركات عند عملها معاً 288 حصان وعزم دوران 420 نيوتن-متر، وتأتي السيارة بتحديثات مهمة للفئات ذات محرك 6 سلندر فقد حصلت على نظام كهربائي من نوع 48 فولت مع ميزة استرداد طاقة المكابح يوفر أداءً أفضل وكفاءة أعلى، وقد أصبحت ميزة أساسية في جميع فئات الفئة الخامسة بمحركات 6 سلندر والتي تبدأ مع 540i و 540i xDrive، وتحمل كل منهما محرك 3.0 لتر تيربو بتقنية TwinPower لينتج 335 حصان و450 نيوتن-متر. وتأتي فئة M550i xDrive بمحرك 4.4 لتر V8 ثنائي التيربو ينتج بقوة 523 حصان وعزم 750 نيوتن-متر ما يمكن السيارة من تحقيق تسارع 0-96 كم/س في 3.6 ثانية وصولاً لسرعة قصوى 250 كم/س.



