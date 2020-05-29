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"السياحة": 78 فندقا حصلوا على شهادة السلامة الصحية
الجمعة 29/مايو/2020 - 07:32 م
داليا الحسين
قالت الدكتورة سها بهجت، المتحدث باسم وزارة السياحة والآثار، إن هناك 78 فندقا حصلوا على شهادة السلامة الصحية؛ وجار بحث وفحص فنادق أخرى مقدمة طلبات للحصول على الشهادة، مشيرة إلى أن جميع الفنادق حرصة على استيفاء الشروط التي وضعتها وزارتي الصحة والسياحة في إطار جائحة "كورونا".
وأكدت "بهجت"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مانشت"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن أسبوع العيد لم يشهد أي إصابات بفيروس كورونا، وجميع الإجراءات الوقائية متبعة في الفنادق، لافتة إلى أن هناك متابعة يومية ومراقبة مستمرة على الفنادق.
وحذرت المتحدث باسم وزارة السياحة والآثار، الفنادق أن أي تقصير في الإجراءات الوقائية التي اتخذتها الدولة سيتم استبعاد الفندق، واتخاذ الإجراءات اللازمة ضده، مضيفة: "نسبة الإشغال في الفنادق 25% ونسعى أن تصل إلى 50%".
1289 إصابة جديدة بكورونا.. و 34 حالة وفاة
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الجمعة، عن خروج 152 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 5511 حالة.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 6237 حالة، من ضمنهم الـ 5511 متعافيًا.
وأضاف أنه تم تسجيل 1289 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 34 حالة جديدة.
وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة، هو 22082 حالة من ضمنهم 5511 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و879 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
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