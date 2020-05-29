"السياحة": 78 فندقا حصلوا على شهادة السلامة الصحية

قالت الدكتورة سها بهجت، المتحدث باسم وزارة السياحة والآثار، إن هناك 78 فندقا حصلوا على شهادة السلامة الصحية؛ وجار بحث وفحص فنادق أخرى مقدمة طلبات للحصول على الشهادة، مشيرة إلى أن جميع الفنادق حرصة على استيفاء الشروط التي وضعتها وزارتي الصحة والسياحة في إطار جائحة "كورونا".





وأكدت "بهجت"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مانشت"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن أسبوع العيد لم يشهد أي إصابات بفيروس كورونا، وجميع الإجراءات الوقائية متبعة في الفنادق، لافتة إلى أن هناك متابعة يومية ومراقبة مستمرة على الفنادق.





وحذرت المتحدث باسم وزارة السياحة والآثار، الفنادق أن أي تقصير في الإجراءات الوقائية التي اتخذتها الدولة سيتم استبعاد الفندق، واتخاذ الإجراءات اللازمة ضده، مضيفة: "نسبة الإشغال في الفنادق 25% ونسعى أن تصل إلى 50%".



