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إسرائيل تعلن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا

الجمعة 29/مايو/2020 - 07:19 م
بوابة الفجر
وكالات

سجلت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الجمعة، 101 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، لافتة إلى ارتفاع عدد الإصابات إلى 16987 حالة.

وعلى خلفية هذا الارتفاع الحاد للإصابات، الذي يعتبر الأكبر يوميا منذ إعلان السلطات السيطرة على سير الجائحة في إسرائيل، تنظر وزارة الصحة في تشديد إجراءات العزل الصحي بعد أن تم تخفيفها سابقا.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 5,962 مليون إصابة، بينهم أكثر من 363 ألف حالة وفاة، وأكثر من 2,628 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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