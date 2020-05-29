إسرائيل تعلن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا





سجلت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الجمعة، 101 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، لافتة إلى ارتفاع عدد الإصابات إلى 16987 حالة.





وعلى خلفية هذا الارتفاع الحاد للإصابات، الذي يعتبر الأكبر يوميا منذ إعلان السلطات السيطرة على سير الجائحة في إسرائيل، تنظر وزارة الصحة في تشديد إجراءات العزل الصحي بعد أن تم تخفيفها سابقا.



