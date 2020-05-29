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عاجل من "العليا للفيروسات" بشأن مسحة كورونا

الجمعة 29/مايو/2020 - 07:14 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال الدكتور عادل خطاب، عضو اللجنة العليا للفيروسات التابعة لوزارة التعليم العالي، إن الشيفون والحرير لا يحجزان الفيروس إلا إذا كان 4 طبقات، معقبا: "مينفعش سيدة تستخدم الحجاب أو النقاب للوقاية من نقل العدوى".

وأشار "خطاب"، خلال حواره ببرنامج "الجمعة في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن التجارب أثبتت أن الكمامة القطنية المطابقة للمواصفات تقي الإصابة من فيروس كورونا، كاشفا أن هناك بحث نشر في مارس 2019 توقع حدوث وباء الكورونا.

وأوضح عضو اللجنة العليا للفيروسات التابعة لوزارة التعليم العالي، أن مسحة فيروس كورونا تفحص ما إذا كان الفيروس كائن حي أم بكتيريا، مضيفا أن من تظهر لديه أعراض عليه أن يعزل نفسه بمنزله، منوها بأن مسحة كورونا تكون نتائجها سلبية 30% من الحالات، وحينها الإشعات ه الفيصل.

وحذر من استخدام أجهزة التنفس عن طريق البخار دون الرجوع للطبيب، حيث أنها تساعد في نشر العدوى عن طريق الرذاذ.

مستجدات أزمة كورونا
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، عن خروج 154 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 5359 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 6019 حالة، من ضمنهم الـ 5359 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1127 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 29 حالة جديدة.

وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الخميس، هو 20793 حالة من ضمنهم 5359 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و845 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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