الزمالك يحسم ملف الراحلين

استقر نادي الزمالك على حسم ملف الراحين عن الفريق الأول بشكل رسمي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة عقب نهاية الموسم.





وقرر الزمالك عدم فتح ملف الراحلين أو التعاقد مع صفقات جديدة في الصيف المقبل إلا بعد عقد جلسة مع مرتضي منصور رئيس النادي وكارتيرون مدرب الفريق.





ونفي الزمالك أي أنباء متداولة حول تحديد بعض الأسماء للرحيل عن النادي في الصيف المقبل لانه لم يتم عقد الجلسة مع الإدارة حتي الآن.



