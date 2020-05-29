رئيس وادي دجلة للجماهير: شعب غرقان تفاهة (صورة)

بإلغاء الدوري المصري وأكد أن عودته ستلحق خسائر مالية كبيرة بجميع الأندية ماعدا الأهلي، حيث أنَّ إلغاء البطولة سينقذ 17 ناديًا من الإفلاس في ظل توقف الإيرادات منذ ما يقرب منذ 3 أشهر.





وقال سامي:"كثيرًا ما يتحدث غير المتخصصين في الأمور فيذكرون حقائق معكوسة بحسن نية، سرعان ما تتحول لحقائق عند المتلقي".





وأكمل :"على متخذي القرار الرجوع للمتخصصين قبل أن يصدق الحقائق المعكوسة".





وتابع:"طالعنا العديد من الإعلاميين الذين لم يسبق لهم إدارة أندية كرة بمقولة أن الأندية ستفلس إن لم يستأنف الموسم الحالي بسبب خسارتهم لباقي مستحقاتهم لدى الشركات الراعية وهذه هي الحقيقة المعكوسة".





وجه ماجد سامي، مالك نادي وادي دجلة، انتقاده للشعب حول الاهتمام بحقوق الأهلي والزمالك مقارنة بفيروس كورونا.وكتب مالك وادي دجلة عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" "شعب غرقان تفاهة".وأضاف: "من المدهش حقًا أن الحديث عن أهم عشرين حكمة لآينشتاين تجذب مائة مهتم وعن نسب اختبارات ڤيروس كورونا عالمياً مئتا مهتم”.وأوضح: "أما الحديث عن حقوق الأهلي أو الزمالك فإنها تجذب آلاف المهتمين وإلى تهافت البرامج التلفزيونية على لقائك أو حتى محادثتك تليفونيًا".وكان رئيس دجلة قد طالب سابقًا