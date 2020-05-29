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أستراليا.. "موريسون" يكشف دور "حكومة الحرب" بعد تحجيم انتشار كورونا

الجمعة 29/مايو/2020 - 08:51 ص
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
كشف رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، اليوم الجمعة، أن "حكومة الحرب" سوف تجتمع كل شهر للتركيز على خفض البطالة بعد إبطاء انتشار فيروس كورونا المستجد بنجاح.

عقد "موريسون"، في مارس اجتماعات منتظمة لقادة الولايات والأقاليم - المعروفة باسم "مجلس الوزراء" - لوضع استراتيجية للتصدي للفيروس.

ووافقت الحكومة الشهر الماضي على خطة لإزالة جميع قيود المباعدة الاجتماعية بحلول يوليو، وقال "موريسون"، إنها ستحول تركيزها الآن إلى الوظائف، كما أوردت وكالة "رويترز".

وأضاف "موريسون" للصحفيين: "ستقود الحكومة الوطنية عملية الإصلاح بين التعاون بين الدولة والتعاون الفيدرالي لدفع الوظائف".

وافق مجلس الوزراء على قصر التجمعات في الهواء الطلق وإغلاق الحانات والحد من المقاهي والمطاعم على الخدمات الجاهزة، مما رفع معدل البطالة إلى ما يقرب من 10 ٪.

يأتي التركيز الجديد بعد أكبر ولاية في أستراليا، نيو ساوث ويلز (NSW)، وقال، إن الفيروس قد يكلفه ما يصل إلى 20 مليار دولار أسترالي (13.3 مليار دولار) من العائدات المفقودة على مدى السنوات الأربع المقبلة، وهي بعيدة كل البعد عن تقديراته السابقة في ديسمبر عن متوسط فائض في الميزانية قدره 1.9 مليار دولار أسترالي على مدى السنوات الأربع.

وقال دومينيك بيروت، أمين خزانة نيو ساوث ويلز: "نحن نواجه نوع التحدي الاقتصادي الذي لم نشهده منذ أجيال".

سجلت أستراليا ما يزيد قليلاً عن 7،100 حالة إصابة بالفيروس و 103 حالة وفاة، مع وجود إصابات جديدة تحت السيطرة في جميع الولايات والأقاليم الثماني.

تحركت نيو ساوث ويلز - التي سجلت حوالي نصف الحالات - بسرعة لإعادة فتحها مقارنة بالولايات الأخرى.

في الأسبوع الماضي، قالت نيو ساوث ويلز، إن المقاهي والمطاعم والحانات ستتمكن من 1 يونيو من استيعاب ما يصل إلى 50 عميلًا ، مقارنة بـ 10 فقط في أماكن أخرى.

وقال البنك الاحتياطي الأسترالي يوم الخميس، إن هذه الجهود ستعني أن الانكماش الاقتصادي العام سيكون أقل حدة مما كان يعتقد.

قال بنك الاحتياطي الأسترالي هذا الشهر، إنه يخشى أن ينكمش اقتصاد أستراليا البالغ 2 تريليون دولار أسترالي بنسبة 10٪ في النصف الأول من عام 2019.

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