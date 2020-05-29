Advertisements

جنرال صيني كبير: الهجوم على تايوان خيار لوقف الاستقلال

الجمعة 29/مايو/2020 - 08:36 ص
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
حذر أحد كبار الجنرالات الصينيين، اليوم الجمعة، تايوان، وقال، إن سلطات الصين ستهاجمها إذا لم تكن هناك طريقة أخرى لمنعها من أن تصبح مستقلة، وهو تصعيد بلاغي من الصين يستهدف الجزيرة الديمقراطية التي تدعي بكين أنها ملكها.

متحدثًا في قاعة الشعب الكبرى ببكين بمناسبة الذكرى الخامسة عشرة لقانون مناهضة الانفصال، ترك لي زوتشينج، رئيس إدارة الأركان المشتركة وعضو اللجنة العسكرية المركزية، الباب مفتوحًا أمام استخدام القوة، كما أوردت وكالة "رويترز".

وقال "لي": "إذا ضاعت إمكانية إعادة التوحيد السلمي، فإن القوات المسلحة للشعب، مع الأمة بأسرها، بما في ذلك شعب تايوان، ستتخذ جميع الخطوات اللازمة لتحطيم أي مؤامرات أو أعمال انفصالية".

وأضاف: "نحن لا نعد بالتخلي عن استخدام القوة، ونحتفظ بخيار اتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لتحقيق الاستقرار والسيطرة على الوضع في مضيق تايوان".

"لي"، هو أحد الضباط الصينيين القلائل ذوي الخبرة القتالية، بعد أن شارك في غزو الصين المشؤوم لفيتنام عام 1979.

من جانبه، قال لي تشانشو، ثالث أكبر زعيم في الحزب الشيوعي الحاكم في الصين ورئيس البرلمان الصيني، للحدث نفسه، إن الوسائل غير السلمية هي خيار الملاذ الأخير.

وأضاف "لي": "طالما كانت هناك فرصة ضئيلة للتوصل إلى حل سلمي، فإننا سنبذل الجهد مئات المرات".

لكنه أوضح: "نحذر قوى تايوان المؤيدة للاستقلال والانفصال بشدة، طريق استقلال تايوان يؤدي إلى طريق مسدود. أي تحد لهذا القانون سيعاقب بشدة”.

لم تظهر تايوان أي اهتمام في أن تديرها الصين الاستبدادية. ونددت بالتدريبات العسكرية الصينية المتكررة بالقرب من الجزيرة ورفضت عرض الصين بتقديم نموذج "دولة واحدة ونظامان" بدرجة عالية من الحكم الذاتي.

يمنح قانون 2005 الدولة الأساس القانوني للعمل العسكري ضد تايوان إذا انفصلت أو بدت على وشك أن تجعل من مضيق تايوان الضيق نقطة مضيئة عسكرية محتملة.

على الرغم من أن الصين لم تتخلى أبدًا عن استخدام القوة لإخضاع تايوان لسيطرتها، فمن النادر أن يتولى الضابط العسكري، الذي يخدم الجيش، التهديد بشكل صريح في بيئة عامة.

هذه التصريحات لافتة للانتباه بشكل خاص وسط احتقار دولي ضد الصين من أجل تشريع جديد للأمن القومي لهونج كونج التي تديرها الصين.

تعد تايوان أكثر القضايا الإقليمية حساسية للصين. وتقول بكين، إنها مقاطعة صينية، ونددت بدعم إدارة ترامب للجزيرة.

أخبار تهمك

أستاذ صحة عامة يفجر مفاجأة عن ذروة إصابات كورونا بمصر (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

وفاة معلم بفيروس كورونا في عين شمس.. ووالدته تموت حزنا عليه

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. تصريحات نارية جديدة من تركي آل الشيخ

منذ حوالي 7 ساعات

ترامب يوقع الأمر التنفيذي الخاص بمواقع التواصل الاجتماعي

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل| القطاعات المستثناه من قرار الحظر.. والموعد الجديد للتطبيق

منذ حوالي 17 ساعة

طلب مفاجئ من عمرو أديب بعد الزيادة الجنونية لحالات الكورونا

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل من هالة زايد بشأن تطبيق "صحة مصر"

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. اتحاد الكرة يعلن رسميًا إصابة مديره الفني بفيروس كورونا

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. تطورات جديدة في حالة رجاء الجداوي الصحية

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. رئيس "فيسبوك" يوجه رسالة مهمة لترامب

منذ يوم

بعد إغلاقة التعليقات.. عمرو أديب يرد على منتقدي طلبه المفاجئ عقب تزايد عدد الإصابات اليومي بـ"كورونا"

منذ حوالي 6 ساعات

أستاذ وبائيات يكشف موعد الوصول إلى صفر إصابات بكورونا

منذ يوم

تبدأ الأحد المقبل.. تعرف على الدول التي أعلنت فتح مجالها الجوي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. 1297 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة

منذ حوالي 6 ساعات

برلماني يقترح تحويل بعض المدارس إلى مستشفيات عزل لـ استيعاب إصابات "كورونا" (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

"عايشة وزي الفل".. "الفجر" تكشف تفاصيل واقعة المصابة بكورونا على أبواب مستشفى منشية البكري (مستند)

منذ حوالي 11 ساعة
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:01 م

طلب مفاجئ من عمرو أديب بعد الزيادة الجنونية لحالات الكورونا

"عايشة وزي الفل".. "الفجر" تكشف تفاصيل واقعة المصابة بكورونا على أبواب مستشفى منشية البكري (مستند)

10:22 م

عاجل من هالة زايد بشأن تطبيق "صحة مصر"

11:17 م

تبدأ الأحد المقبل.. تعرف على الدول التي أعلنت فتح مجالها الجوي

07:38 ص

عاجل.. تصريحات نارية جديدة من تركي آل الشيخ

02:20 ص

مقالات وكتاب

د. مصطفى ثابت
د. مصطفى ثابت

محمد رمضان برنس رمضان

د. مصطفى ثابت
د. مصطفى ثابت

المتحدة وحدتنا

د. مصطفى ثابت
د. مصطفى ثابت

وزارة الصحة إما التطوير أو التطوير