جنرال صيني كبير: الهجوم على تايوان خيار لوقف الاستقلال

حذر أحد كبار الجنرالات الصينيين، اليوم الجمعة، تايوان، وقال، إن سلطات الصين ستهاجمها إذا لم تكن هناك طريقة أخرى لمنعها من أن تصبح مستقلة، وهو تصعيد بلاغي من الصين يستهدف الجزيرة الديمقراطية التي تدعي بكين أنها ملكها.





متحدثًا في قاعة الشعب الكبرى ببكين بمناسبة الذكرى الخامسة عشرة لقانون مناهضة الانفصال، ترك لي زوتشينج، رئيس إدارة الأركان المشتركة وعضو اللجنة العسكرية المركزية، الباب مفتوحًا أمام استخدام القوة، كما أوردت وكالة "رويترز".





وقال "لي": "إذا ضاعت إمكانية إعادة التوحيد السلمي، فإن القوات المسلحة للشعب، مع الأمة بأسرها، بما في ذلك شعب تايوان، ستتخذ جميع الخطوات اللازمة لتحطيم أي مؤامرات أو أعمال انفصالية".





وأضاف: "نحن لا نعد بالتخلي عن استخدام القوة، ونحتفظ بخيار اتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لتحقيق الاستقرار والسيطرة على الوضع في مضيق تايوان".





"لي"، هو أحد الضباط الصينيين القلائل ذوي الخبرة القتالية، بعد أن شارك في غزو الصين المشؤوم لفيتنام عام 1979.





من جانبه، قال لي تشانشو، ثالث أكبر زعيم في الحزب الشيوعي الحاكم في الصين ورئيس البرلمان الصيني، للحدث نفسه، إن الوسائل غير السلمية هي خيار الملاذ الأخير.





وأضاف "لي": "طالما كانت هناك فرصة ضئيلة للتوصل إلى حل سلمي، فإننا سنبذل الجهد مئات المرات".





لكنه أوضح: "نحذر قوى تايوان المؤيدة للاستقلال والانفصال بشدة، طريق استقلال تايوان يؤدي إلى طريق مسدود. أي تحد لهذا القانون سيعاقب بشدة”.





لم تظهر تايوان أي اهتمام في أن تديرها الصين الاستبدادية. ونددت بالتدريبات العسكرية الصينية المتكررة بالقرب من الجزيرة ورفضت عرض الصين بتقديم نموذج "دولة واحدة ونظامان" بدرجة عالية من الحكم الذاتي.





يمنح قانون 2005 الدولة الأساس القانوني للعمل العسكري ضد تايوان إذا انفصلت أو بدت على وشك أن تجعل من مضيق تايوان الضيق نقطة مضيئة عسكرية محتملة.





على الرغم من أن الصين لم تتخلى أبدًا عن استخدام القوة لإخضاع تايوان لسيطرتها، فمن النادر أن يتولى الضابط العسكري، الذي يخدم الجيش، التهديد بشكل صريح في بيئة عامة.





هذه التصريحات لافتة للانتباه بشكل خاص وسط احتقار دولي ضد الصين من أجل تشريع جديد للأمن القومي لهونج كونج التي تديرها الصين.



