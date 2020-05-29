Advertisements

أسعار بورصة الدواجن والبيض اليوم الجمعة 29-5-2020

الجمعة 29/مايو/2020 - 09:03 ص
أسعار الدواجن
أسعار الدواجن

أسعار بورصة الدواجن

استقرت اسعار الدواجن اليوم بعد انخفاضها في الأسواق نتيجة لانخفاض معدلات الطلب خلال الأيام الحالية مما ساهم فى تراجع أسعار الدواجن بنحو 5 جنيهات لتستقر أسعار الفراخ وأسعار البيض في أسبوع أجازة عيد الفطر المبارك.

وقالت شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، إن هناك وفرة من منتجات الدواجن في الأسواق تزامنًا مع حلول عيد الفطر المبارك.

 

وأعلنت عن أن أسعار الدواجن التى تراوحت ما بين 27 إلى 29 جنيهًا  تسليم المزرعة، لتتراوح أسعار الدواجن للمستهلك  ما بين 31 إلى 34 جنيهًا، فيما بلغت أسعار الدواجن البلدي 35 جنيهًا تسليم المزرعة لتباع بسعر يتراوح ما بين 38 إلى 40 جنيهًا.

 

وتراجعت أسعار البيض ليصبح سعر كرتونة البيض بالمزرعة 25 جنيهًا لتباع للمستهلك بسعر يتراوح مابين 27 إلى 30 جنيهًا.

أسعار البيض اليوم

بيض ابيض بطاريات23.00 ج.م
بيض أبيض ارضي22.00 ج.م
بيض احمر بطاريات25.00 ج.م
بيض أحمر ارضي24.00 ج.م
بيض بلدى مائدة30.00 ج.م
بيض بلدى بديك30.00 ج.م
بيض بلدى معمل01.00 ج.م

أسعار الكتاكيت اليوم

كتكوت ابيض تسمين07.70 ج.م
كتكوت  ساسو بيور05.75 ج.م
كتكوت ساسو شيفر03.50 ج.م
كتكوت ساسو جيل ثانى02.20 ج.م
كتكوت  الجيل الثالث 02.00 ج.م
كتكوت بلدي هجين01.80 ج.م
كتكوت بلدى01.60 ج.م
كتكوت روزي03.00 ج.م
بط بكينى فرنساوى04.00 ج.م
بط مسكوفى12.00 ج.م
بط مولر12.00 ج.م
بط  تسمين بيور09.00 ج.م

أسعار بورصة الدواجن اليوم

سعر كيلو لحم أبيض 35 جنيه
سعر كيلو الفراخ البلدي 43 جنيه
سعر كيلو الرومي برونزي 52 جنيه
سعر كيلو الرومي الأبيض 38 جنيه
سعر كيلو بط مسكوفي 37 جنيه
سعر كيلو بط مولار 26 جنيه

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

سعر الكتكوت بيض اليوم بورصة الدواجن البط المولار البط المسكوفي اسعار الكتاكيت اسعار البيض أسعار الدواجن أسعار البط

أخبار تهمك

عاجل.. تطورات جديدة في حالة رجاء الجداوي الصحية

منذ حوالي 13 ساعة

أستاذ وبائيات يكشف موعد الوصول إلى صفر إصابات بكورونا

منذ يوم

عاجل.. اتحاد الكرة يعلن رسميًا إصابة مديره الفني بفيروس كورونا

منذ حوالي 18 ساعة

ترامب يوقع الأمر التنفيذي الخاص بمواقع التواصل الاجتماعي

منذ حوالي 12 ساعة

أستاذ صحة عامة يفجر مفاجأة عن ذروة إصابات كورونا بمصر (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

تبدأ الأحد المقبل.. تعرف على الدول التي أعلنت فتح مجالها الجوي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. رئيس "فيسبوك" يوجه رسالة مهمة لترامب

منذ يوم

طلب مفاجئ من عمرو أديب بعد الزيادة الجنونية لحالات الكورونا

منذ حوالي 10 ساعة

وفاة معلم بفيروس كورونا في عين شمس.. ووالدته تموت حزنا عليه

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. 1297 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. تصريحات نارية جديدة من تركي آل الشيخ

منذ حوالي 7 ساعات

بعد إغلاقة التعليقات.. عمرو أديب يرد على منتقدي طلبه المفاجئ عقب تزايد عدد الإصابات اليومي بـ"كورونا"

منذ حوالي 6 ساعات

"عايشة وزي الفل".. "الفجر" تكشف تفاصيل واقعة المصابة بكورونا على أبواب مستشفى منشية البكري (مستند)

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل| القطاعات المستثناه من قرار الحظر.. والموعد الجديد للتطبيق

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل من هالة زايد بشأن تطبيق "صحة مصر"

منذ حوالي 10 ساعة

برلماني يقترح تحويل بعض المدارس إلى مستشفيات عزل لـ استيعاب إصابات "كورونا" (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

موضوعات متعلقة

أسعار الدواجن اليوم الجمعة 7-2-2020.. وارتفاع كبير في سعر الكتاكيت

أسعار الدواجن اليوم الجمعة 21 فبراير 2020.. تراجع سعر الفراخ والبيض

أسعار بورصة الدواجن والبيض اليوم الاثنين 11-5-2020 في السوق المحلي

أسعار بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 13-5-2020 في السوق المحلي

أسعار بورصة الدواجن والبيض اليوم الأحد 17-5-2020

أسعار الدواجن في أول أيام عيد الفطر المبارك.. وتراجع أسعار الفراخ

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:01 م

طلب مفاجئ من عمرو أديب بعد الزيادة الجنونية لحالات الكورونا

"عايشة وزي الفل".. "الفجر" تكشف تفاصيل واقعة المصابة بكورونا على أبواب مستشفى منشية البكري (مستند)

10:22 م

عاجل من هالة زايد بشأن تطبيق "صحة مصر"

11:17 م

تبدأ الأحد المقبل.. تعرف على الدول التي أعلنت فتح مجالها الجوي

07:38 ص

عاجل.. تصريحات نارية جديدة من تركي آل الشيخ

02:20 ص

مقالات وكتاب

د. مصطفى ثابت
د. مصطفى ثابت

محمد رمضان برنس رمضان

د. مصطفى ثابت
د. مصطفى ثابت

المتحدة وحدتنا

د. مصطفى ثابت
د. مصطفى ثابت

وزارة الصحة إما التطوير أو التطوير