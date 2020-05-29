أسعار بورصة الدواجن والبيض اليوم الجمعة 29-5-2020





أسعار بورصة الدواجن





استقرت اسعار الدواجن اليوم بعد انخفاضها في الأسواق نتيجة لانخفاض معدلات الطلب خلال الأيام الحالية مما ساهم فى تراجع أسعار الدواجن بنحو 5 جنيهات لتستقر أسعار الفراخ وأسعار البيض في أسبوع أجازة عيد الفطر المبارك.





وقالت شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، إن هناك وفرة من منتجات الدواجن في الأسواق تزامنًا مع حلول عيد الفطر المبارك.









وأعلنت عن أن أسعار الدواجن التى تراوحت ما بين 27 إلى 29 جنيهًا تسليم المزرعة، لتتراوح أسعار الدواجن للمستهلك ما بين 31 إلى 34 جنيهًا، فيما بلغت أسعار الدواجن البلدي 35 جنيهًا تسليم المزرعة لتباع بسعر يتراوح ما بين 38 إلى 40 جنيهًا.









وتراجعت أسعار البيض ليصبح سعر كرتونة البيض بالمزرعة 25 جنيهًا لتباع للمستهلك بسعر يتراوح مابين 27 إلى 30 جنيهًا.





أسعار البيض اليوم





بيض ابيض بطاريات23.00 ج.م

بيض أبيض ارضي22.00 ج.م

بيض احمر بطاريات25.00 ج.م

بيض أحمر ارضي24.00 ج.م

بيض بلدى مائدة30.00 ج.م

بيض بلدى بديك30.00 ج.م

بيض بلدى معمل01.00 ج.م





أسعار الكتاكيت اليوم





كتكوت ابيض تسمين07.70 ج.م

كتكوت ساسو بيور05.75 ج.م

كتكوت ساسو شيفر03.50 ج.م

كتكوت ساسو جيل ثانى02.20 ج.م

كتكوت الجيل الثالث 02.00 ج.م

كتكوت بلدي هجين01.80 ج.م

كتكوت بلدى01.60 ج.م

كتكوت روزي03.00 ج.م

بط بكينى فرنساوى04.00 ج.م

بط مسكوفى12.00 ج.م

بط مولر12.00 ج.م

بط تسمين بيور09.00 ج.م





أسعار بورصة الدواجن اليوم





سعر كيلو لحم أبيض 35 جنيه

سعر كيلو الفراخ البلدي 43 جنيه

سعر كيلو الرومي برونزي 52 جنيه

سعر كيلو الرومي الأبيض 38 جنيه

سعر كيلو بط مسكوفي 37 جنيه

سعر كيلو بط مولار 26 جنيه