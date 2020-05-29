Advertisements

أسعار الفاكهة اليوم الجمعة 29-5-2020 في أسواق الجملة والتجزئة

الجمعة 29/مايو/2020 - 08:21 ص
أسعار الفاكهة
أسعار الفاكهة
 أسعار الفاكهة اليوم 

 استقرت أسعار الفاكهة اليوم الجمعة 29-5-2020 في سوق العبور أحد أكبر أسواق الجملة في مصر في أخر أيام أجازة عيد الفطر المبارك، بعدما شهدت ارتفاعا في الأسعار بسبب الإقبال الكبير وزيادة في الطلب عقب اتخاذ الإجراءات الوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا في محافظات الجمهورية، إلا أن الأوضاع حاليا تستقر إلى حد ما وتشهد الأسواق استقرار في العرض والطلب مرة أخرى، وجاءت الأسعار اليوم على النحو التالي:

أسعار الفاكهة في سوق العبور 

سجل سعر الموز تراوح ما بين 10 إلى 12 جنيها، فيما سجل سعر البرتقال أبوسرة 10 جنيه، وسجل سعر التفاح الأحمر 25 جنيها، بينما سجل سعر الرمان 15 جنيها، وسجل سعر التفاح الأخضر 22 جنيها، وسجل سعر الكانتالوب 10 جنيها، هذا وسجل سعر الجوافة 12 جنيها، وسجلت سعر الفراولة تراوح ما بين 8 إلى 10 جنيهات.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورونا سوق العبور سعر البرتقال اسواق الجملة أسعار الفاكهة

أخبار تهمك

عاجل| القطاعات المستثناه من قرار الحظر.. والموعد الجديد للتطبيق

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. تطورات جديدة في حالة رجاء الجداوي الصحية

منذ حوالي 13 ساعة

ترامب يوقع الأمر التنفيذي الخاص بمواقع التواصل الاجتماعي

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل من هالة زايد بشأن تطبيق "صحة مصر"

منذ حوالي 10 ساعة

وفاة معلم بفيروس كورونا في عين شمس.. ووالدته تموت حزنا عليه

منذ حوالي 17 ساعة

بعد إغلاقة التعليقات.. عمرو أديب يرد على منتقدي طلبه المفاجئ عقب تزايد عدد الإصابات اليومي بـ"كورونا"

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. اتحاد الكرة يعلن رسميًا إصابة مديره الفني بفيروس كورونا

منذ حوالي 18 ساعة

تبدأ الأحد المقبل.. تعرف على الدول التي أعلنت فتح مجالها الجوي

منذ أقل من ساعتين

برلماني يقترح تحويل بعض المدارس إلى مستشفيات عزل لـ استيعاب إصابات "كورونا" (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. 1297 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة

منذ حوالي 7 ساعات

"عايشة وزي الفل".. "الفجر" تكشف تفاصيل واقعة المصابة بكورونا على أبواب مستشفى منشية البكري (مستند)

منذ حوالي 11 ساعة

أستاذ صحة عامة يفجر مفاجأة عن ذروة إصابات كورونا بمصر (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

أستاذ وبائيات يكشف موعد الوصول إلى صفر إصابات بكورونا

منذ يوم

طلب مفاجئ من عمرو أديب بعد الزيادة الجنونية لحالات الكورونا

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. رئيس "فيسبوك" يوجه رسالة مهمة لترامب

منذ يوم

عاجل.. تصريحات نارية جديدة من تركي آل الشيخ

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

أسعار الفاكهة اليوم الجمعة 1-5-2020 في أسواق الجملة

أسعار الفاكهة اليوم السبت 2-5-2020 في أسواق الجملة والتجزئة

أسعار الفاكهة اليوم الأربعاء 5-5-2020 في أسواق الجملة والتجزئة

أسعار الفاكهة اليوم الجمعة 8 مايو 2020 في سوق العبور

أسعار الفاكهة اليوم السبت 9-5-2020 في أسواق الجملة والتجزئة

أسعار الفاكهة اليوم السبت 16-5-2020 في أسواق الجملة والتجزئة

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:01 م

طلب مفاجئ من عمرو أديب بعد الزيادة الجنونية لحالات الكورونا

"عايشة وزي الفل".. "الفجر" تكشف تفاصيل واقعة المصابة بكورونا على أبواب مستشفى منشية البكري (مستند)

10:22 م

عاجل من هالة زايد بشأن تطبيق "صحة مصر"

11:17 م

تبدأ الأحد المقبل.. تعرف على الدول التي أعلنت فتح مجالها الجوي

07:38 ص

عاجل.. تصريحات نارية جديدة من تركي آل الشيخ

02:20 ص

مقالات وكتاب

د. مصطفى ثابت
د. مصطفى ثابت

محمد رمضان برنس رمضان

د. مصطفى ثابت
د. مصطفى ثابت

المتحدة وحدتنا

د. مصطفى ثابت
د. مصطفى ثابت

وزارة الصحة إما التطوير أو التطوير