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رئيس الاتحاد الإيطالي: عودة الكالتشيو رسالة أمل لإيطاليا

الجمعة 29/مايو/2020 - 08:56 ص
بوابة الفجر
وكالات

 

حرص جابرييل جرافينا رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، على التعليق حول قرار استئناف الكالتشيو في 20 يونيو المقبل.

 

وأعرب جرافينا عن سعادته باستئناف منافسات بطولة الدوري الإيطالي في 20 يونيو القادم، بعدما توقف المسابقة منذ مارس الماضي، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

 

وشدد غرافينا في تصريحات نقلتها صحيفة لاغازيتا ديلو سبورت الإيطالية، على أن عودة بطولة الدوري هي بمثابة "رسالة أمل للبلاد بأسرها".

 

وأعطى وزير الرياضة الإيطالي فينتشينزو سبادافورا الضوء الأخضر لاستئناف النشاط الكروي بإيطاليا في وقت سابق اليوم.

 

وأوضح جرافينا: "أنا سعيد وراضٍ عن النتيجة، إنه نجاح نشاركه مع وزير الرياضة سبادافورا وجميع مكونات اتحاد الكرة الإيطالي".

 

وأضاف رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم: "يعتبر مشروعنا أحد المسؤوليات الكبرى، لأنه يشمل عالم كرة القدم المحترف بأكمله في إيطاليا، مع دوري الدرجات الأولى والثانية والثالثة، ونتمنى أيضاً استئناف فعاليات دوري السيدات قريباً".

 

ومن المقرر عقد عدة اجتماعات اليوم الجمعة، لتحديد التواريخ الدقيقة والمباريات التي سوف تُقام أولاً.

 

ومازالت هناك العديد من المباريات المؤجلة من الجولة 25 لبطولة الدوري، بسبب انتشار جائحة فيروس كورونا في عدة مناطق قليلة آنذاك.

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