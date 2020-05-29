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لأول مرة منذ 124 عاماً.. إلغاء ماراثون بوسطن

الجمعة 29/مايو/2020 - 08:39 ص
بوابة الفجر
وكالات

لا تزال تداعيات فيروس كورونا تضرب العالم على الرغم من الانفراجة التي شاهدناها مؤخرا في الإعلان عن موعد عودة نشاط كرة القدم بشكل تدريجي في أوروبا.

 

وأكد منظمو ماراثون بوسطن إلغاء هذا السباق التاريخي بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

 

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يُلغى فيها السباق على مدار تاريخه البالغ 124 عاماً.

 

وبدأ هذا الماراثون عام 1897 عندما قام 15 شخصاً برسم خط انطلاق على الأرض في مدينة آشلاند ومن ثم توجهوا للمدينة لإحياء ذكرى أول دورة للألعاب الأوليمبية الحديثة التي أقيمت عام 1896.

 

وفي نسخة عام 1918 تم تعديل نمط السباق بسبب الحرب العالمية الأولى، وفي عام 2013 تم إيقاف السباق بعد انفجار قنبلتين عند خط النهاية وكان ذلك عقب ساعات من إنهاء الفائزين للسباق ولكن حينها كان الهناك الكثير من العدائين الهواة لا زالوا يتنافسون.

 

وأكد المنظمون أن الماراثون سيقام هذا العام في "حدث افتراضي في الفترة من 7 وحتى 14 سبتمبر المقبل"، وفيه سيحصل المشاركون الذي أتموا 26.2 ميلاً (42.165 كلم) على ميداليات.

 

وكان من المقرر إقامة الماراثون في 20 أبريل  الماضي قبل أن يتم تأجيله لخمسة أشهر بسبب وباء كورونا.

 

وفي مارس الماضي، وبعد قرار تأجيل السباق حتى 14 سبتمبر ، أعرب عمدة بوسطن، مارتي وولش، أنه يرغب في إنقاذ الـ220 مليون دولار المتوقع جمعها من هذا الماراثون والتي يتم ضخها في اقتصاد المدينة سنوياً.

 

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