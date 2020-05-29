طلب غريب من الزمالك لضم نجم الصفاقسي

ذكرت مصادر مقربة من نادي الزمالك، أن إدارة النادي الأبيض تريد ضم أحد نجوم النادي الرياضي الصفاقسي، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.





ويسعى الزمالك للتعاقد مع الظهير الأيمن التونسي للفريق، حمزة المثلوثي، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.





وتقدمت إدارة الزمالك بطلب غريب اليوم لضم اللاعب، حيث طلبت إدارة الأبيض توقيع اللاعب "إلكترونيا" للإنضمام للقلعة البيضاء.





وأكدت مصادر مطلعة داخل نادي الزمالك، أن النادي أنهى كافة التفاصيل مع اللاعب، حيث يبقى فقط توقيع اللاعب على عقود الإنتقال رسمياً، للإعلان عن الصفقة.





ويطمح مسؤولو الزمالك في حسم الصفقة بشكل عاجل، وبالتالي لجأ الفريق لهذا الطلب، في ظل تعذر سفر اللاعب للقاهرة، أو سفر ممثلي الزمالك لتونس، في ظل الأومة الحالية التي سببها تفشي فيروس كورونا.





وينتهى عقد المثلوثي مع الصفاقسي هذا الموسم، وبالتالي سينضم للزمالك دون مقابل، وهو ما يدفع الزمالك لسرعة حسم الصفقة، في ظل تردد أنباء عن دخول نادي الترجي التونسي على خط المفاوضات مع اللاعب.





ويريد نادي الزمالك تدعيم الجبهة اليمنى للفريق، والتي شهدت رحيل التونسي حمدي النقاز منذ عدة أشهر، بسبب خلاف مع الإدارة حول المستحقات.