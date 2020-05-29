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10 تصريحات أثارت الجدل من رضا عبد العال

الجمعة 29/مايو/2020 - 07:58 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
انتقد رضا عبد العال لاعب الأهلي والزمالك السابق، طارق حامد لاعب خط وسط القلعة البيضاء، مؤكدا أنه يأخد أكتر من حجمة داخل الفريق.

وقال رضا عبد العال خلال تصريحات تلفزيونية:" طارق حامد واخد أكبر من حجمه في الزمالك، وعامل فيها معلم".

وتابع:" كان فين لما الزمالك خسر أربعة من جورماهيا وتلاتة من الأهلى".

تصريح رضا عبد العال عن طارق حامد لم يكن الفريد من نوعه، فدائمًا ما يطلق نجم الأهلي والزمالك السابق تصريحات مثيرة للجدل، يستعرضها لكم "الفجر الرياضي"، في السطور التالية.

التدريب بقا بالفهلوة

من أبرز تصريحات رضا عبد العال عن مدربي الكرة المصرية، قائلا:" كل مدربي الكرة هجص وأنا أولهم، والتدريب بقي بالفهلوة والحب والعلاقات، وأن معظم المدربين يتحدثون جيدًا عن التكتيك والفنيات ولكن لا يطبقون ذلك في الملعب، وبيديروا المباريات بشكل خاطئ".

رغم تحقيق للألقاب..  فيريرا فاشل

رغم تحقيق البرتغالي فيريرا المدير الفني السابق للزمالك، للعديد من الألقاب داخل القلعة البيضاء أبرزها، التتويج بلقب الدوري وبطولة كأس مصر، إلا أن رضا عبد العال خرج قائلا:" فيريرا مدرب فاشل ولا يصلح للتدريب من الأساس، وأنه لم يقدم الجديد لنادي الزمالك، وأن الفريق كان مكتمل في عام 2014".

رونالدو مش مهاري.. فتنس بس

لم تتوقف تصريحات رضا عبد العال على الصعيد المحلي فقط، بل امتدت إلى الكرة العالمية، حينما تحدث عن البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب ريال مدريد السابق ويوفنتوس الحالي، قائلا:" رونالدو ده لياقة وفتنس بس، ومعندوش أي مهارات ولا فنيات، وأناني يسخر الفريق بأكمله لخدمته، واللي مش بيلعبله بيقلب عليه".

طريقة رضا عبد العال المصطنعة "هلعب ناقص واحد"

واصل رضا عبد العال إثارته للجدل، حينما تحدث أنه في حاله تدريبه نادي  الزمالك سوف يلعب بطريقة هجومية وهي 4-1-3-1، ولم يدرك أن تلك الطريقة تنقص لاعب، وأنه سوف يلعب بعشر لاعبين وليس 11 لاعب، ليتصل به أحد المشاهدين ويوضح له الأمر.

مش هنحقق أي حاجه في كأس العالم "وحصل"

تنبأ رضا عبد العال أن منتخب مصر سوف يخرج من بطولة كأس العالم والذي أقيم في روسيا عام 2018، دون تحقيق أي شئ، رغم حالة التفاؤل الكبيرة التي كانت تسود الشارع المصري في ذلك الوقت، وبالفعل خرج الفراعنة دون تحقيق شئ، وتداولت تصريحات رضا عبد العال بشكل كبير بين الناس.

كوبر مش مدرب.. ده بيلعب بطريقه "حلق الله يسترك"

وجه رضا عبد العال انتقاده للأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني السابق لمنتخب مصر، مؤكدا أنه لا يمتلك اي فلسفة في التدريب، قائلا:" ده بيلعب بطريقة حلق الله يسترك".

معرفش ده لاعب ازاي.. "ميصلحش يمشي جمب النادي"

كان رضا عبد العال كثيرا ما ينتقد معروف يوسف لاعب الزمالك السابق، وأنه لا يمتلك أي فنيات تؤهله للعب داخل صفوف الزمالك، قائلا:" ده ميصلحش يمشي من جنب نادي الزمالك".

واصفًا ثلاثي الزمالك.. انتوا لاعبيه نص كم

دخل رضا عبد العال في مشادة قوية مع إبراهيم صلاح لاعب الزمالك السابق، حينما وصفه بأنه هو ومعروف يوسف وإسلام جمال، لا يصلحون للعب في الزمالك، مؤكدا :" مفيش مدرب هيعمر في نادي الزمالك بسبب هذا الثلاثي"، ليخرج إبراهيم صلاح على الهواء مباشرة ويهاجم رضا عبد العال متسائلا عن الإنجازات التي حققها كمدرب حتى يعطي لنفسه الحق لتقييم الجميع، ليرد "عبد العال"، قائلا "يا عم أنت مين أصلا عشان تتكلم معايا يابني انتو لاعيبه نص كم والله".

لو أمي لعبت مكان أزارو.. هتبقى هداف الدوري

شن رضا عبد العال هجومًا عنيفًا على وليد أزارو لاعب الأهلي والمعار حالياً لنادي الاتفاق السعودي، أنه لا يصلح لقيادة هجوم الأحمر، وأن حصولة على لقب هداف الدوري المصري أمر طبيعي، قائلا:" لو أمي لعبت مكان وليد أزارو، هاتبقى هداف الدوري".

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