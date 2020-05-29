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آدم وهدان يتصدر استفتاء "الفجر الفني" اليوم الجمعة 29 مايو

الجمعة 29/مايو/2020 - 07:58 ص
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
استطاع الطفل آدم وهدان أن يخطف الأنظار بعد مشاركته في السباق الرمضاني هذا العام بمسلسل "لعبة النسيان" بطولة الفنانة دينا الشربينى، فتميز بأدائه الرائع وحضوره المستمر وتقمصه للشخصية بشكل جيد، مما أشاد الجميع بنجاحه.

وحصل آدم في استفتاء "الفجر" علي نسبة 10258 بما يعادل 5.67 % ؛ كما حصد مسلسل لعبة النسيان 161746 صوت بما يعادل 26.66% .

يُشار أن مسلسل "لعبة النسيان" ينتمي لنوعية أعمال الدراما الاجتماعية، حيث تدور أحداثه حول إطار الإثارة والغموض والتشويق، والمسلسل سيناريو وحوار تامر حبيب وإخراج أحمد شفيق وبطولة دينا الشربيني ويشاركها أحمد داود، إنجي المقدم، محمود قابيل، أسماء أبو اليزيد، علي قاسم، رجاء الجداوي، أحمد صفوت والطفل آدم وهدان وآخرين.

نبذة عن آدم وهدان

بدأ مشواره الفني عام 2018 بمشاركته في مسلسل "عزمي وأشجان" وفي نفس العام شارك بفيلم "خلاويص"

وفي عام 2019 شارك في مسلسل "لأخر نفس" النجمة ياسمين عبدالعزيز ، وقام بدور نجل الفنان أمير كرارة في مسلسل "كلبش3"

أما في السينما شارك في فيلم " نادي الرجال السري " النجم كريم عبدالعزيز.

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