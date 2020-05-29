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تعرف على موعد مباراة عمر مرموش المقبلة مع فولفسبورج بالدوري الألماني الممتاز

الجمعة 29/مايو/2020 - 07:50 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
يواجه نادي فولفسبورج المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني عمر مرموش نظيره نادي آينتراخت فرانكفورت غدا السبت ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرون من بطولة الدوري الألماني الممتاز.

ومن المقرر أن يواجه نادي فولفسبورج المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني عمر مرموش نظيره نادي آينتراخت فرانكفورت غدا السبت ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرون من بطولة الدوري الألماني الممتاز في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرا بتوقيت القاهرة علي ملعب  فوكسفاجن أرينا الدولي بمدينة فولفسبورج.

وتذاع المباراة بين الفريقين علي قناة بي أن سبورت 2 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الألماني الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

يذكر أن عمر مرموش قد سجل مشاركته الأولي في بطولة الدورى الألماني الممتاز مع فولفسبورج في الأسبوع الماضي أمام نظيره نادي بايرليفركوزن.

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